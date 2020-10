Laeticia Hallyday nous dévoile le dernier road trip de Johnny avant son décès !

Un coffret hommage à Johnny Hallyday va sortir très prochainement. Laeticia Hallyday partage une story sur son compte Instagram afin de rappeler l’événement. La mère de Jade et Joy s’est emparée des réseaux sociaux pour publier une photo parue dans Paris Match il y a quelques années. Le magazine mettait en effet à la Une la folle traversée de Johnny Hallyday à travers les États-Unis d’Amérique. Accompagné de ses proches, l’idole des jeunes avait une fois de plus chevauché son Harley-Davidson pour un long road trip.

Laeticia Hallyday

Malgré sa nouvelle vie, Laeticia Hallyday continue donc d’honorer la mémoire de son défunt mari. D’ailleurs, le 14 septembre dernier, la veuve de Johnny Hallyday avait annoncé sur son compte Instagram la prochaine sortie d’un coffret inédit. Intitulé Son rêve américain, ce projet verra le jour le 23 octobre prochain. Ce coffret devrait contenir ” Son dernier road trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises “ précisait Laeticia. La nouvelle compagne de Pascal Balland a donc rappelé aux fans de l’artiste l’événement qui se prépare dans les prochains jours. Selon ses propres déclarations, Laeticia se dit très impatiente de découvrir la réaction du public.” Je suis si fière, si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny “ avait-elle précisé à l’annonce de cette surprise. Pour Laeticia Hallyday, ce coffret est la somme d’un travail considérable. Il s’agit d’un véritable hommage qui “ reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration ” comme elle l’avait expliqué il y a quelques semaines.

Les fans du rockeur devront donc attendre encore quelques jours avant de découvrir l’intégralité de ce coffret. Et on peut d’ores et déjà imaginer que cela sera un nouveau immense succès. Depuis son décès en 2017, Johnny Hallyday continue de vendre un nombre impressionnant d’albums. Et chacune des sorties le concernant arrive rapidement en tête des ventes. Héritière du patrimoine artistique du rocker, Laeticia Hallyday pourrait donc engranger de plantureux bénéfices. Certains détracteurs affirment même que ce serait l’objectif principal de la belle jeune femme. Sur le plateau de Cyril Hanouna, Bernard Montiel s’était d’ailleurs montré très clair, mais aussi quelque peu agressif dans ces déclarations. Pour le chroniqueur de C8, il s’agit en réalité de renflouer les caisses. Car malgré le patrimoine légué par la star, les finances de Laeticia Hallyday ne sont pas aussi florissantes que cela peut paraître.

Elle vient d’ailleurs de mettre en vente sa somptueuse villa à Los Angeles. Elle aurait décidé de revoir son train de vie à la baisse. Car il existe toujours une dette importante qu’elle devra bientôt régler à l’État français. Le fisc réclame toujours à l’héritière de Johnny Hallyday un montant de plus de 30 millions d’euros toujours dus aux impôts. De plus, dans le long procès qui l’a opposé à Laura Smet et à David, les événements ne se sont pas passées exactement comme elle l’attendait. Elle vient d’ailleurs de verser plus de 1,5 millions d’euros à la fille de Johnny. Malgré les revenus versés par la SACEM chaque année, Laeticia Hallyday devrait donc imaginer de nouvelles rentrées financières. C’est en tout cas la théorie défendue par Bernard Montiel sur le plateau de TPMP. Pour lui, les choses sont extrêmement limpides, l’important est de rapidement faire fructifier le patrimoine de Johnny et de surfer sur toutes les occasions favorables.

Pour d’autres, Laeticia a uniquement voulu saluer la mémoire de son mari disparu. C’est d’ailleurs la position de David et Laura qui auraient validé ce coffret collector. Tous les héritiers auraient trouvé un accord pour assurer la sortie de cet album. Les avocats et le producteur de Laeticia s’étaient d’ailleurs montrés très heureux de cette conciliation réussie.” Ils ont trouvé un terrain d’entente pour le coffret collector. C’est juste incroyable ! “ avait déclaré l’un des proches de Laeticia Hallyday. Si ce projet a été validé par David et Laura, le fils de Johnny a, à de nombreuses reprises, précisé qu’il était très attentif à tout ce qui touchait à l’héritage de son père. Il avait d’ailleurs mis tout le monde en garde en précisant que le cas échéant, il donnerait son avis. Laeticia est donc prévenue, car David veille au grain.

” Un héritage artistique, c’est savoir doser et ne pas tout gâcher en lançant des concepts en masse. Mon père ce n’était pas un produit, mais un être humain, il faut choisir les bons projets et au bon moment et pas tout le temps ” avait-il tenu à préciser. Dans cette interview accordée au site Truth Celeb, David apportait encore plus de précisions ” Les beaux projets sont ceux qui se font dans la réflexion et sur la longueur. Pour l’instant, j’ai beaucoup à faire en ce qui me concerne avec la promotion de mon nouvel album. Évidemment, si je vois ou reçois des propositions, je donnerai mon avis “ avait-il expliqué à la presse. Car malgré avoir renoncé à l’héritage de son père, David conserve un droit de regard sur l’œuvre artistique : “ J’ai toujours mon avis à donner. Je pense que c’est toujours bien.(…) J’aurai mon mot à dire. La loi le prévoit de toute manière “. Car dans le conflit qui l’opposait à son ex-belle-mère, Laeticia Hallyday, le papa d’Ilona Smet a prévu quelques garde-fous. Pourtant, concernant ce coffret disponible dans quelques jours, il semble bien avoir eu une véritable unanimité. Tout le clan Hallyday aurait donc donné son accord pour la sortie de cet ultime hommage.

Grâce à cette dernière publication dans une story Instagram, Laeticia Hallyday a donc remis un coup de projecteur sur son mari et ” Son rêve américain “. Car si Johnny était belgo-français, l’Amérique a toujours été sa patrie d’adoption. L’artiste vivait d’ailleurs à Los Angeles. À de nombreuses reprises, il a traversé les états du continent de ses rêves afin de se rapprocher des racines du rock’n’roll. Il avait même édicté quelques-unes de ses dernières volontés à Laeticia à ce sujet. Le rockeur souhaitait effectivement que ses filles Jade et Joy poursuivent leur scolarité en Californie. Cette décision est apparemment respectée par la veuve du taulier. Car malgré la vente de sa résidence de Los Angeles, Laeticia Hallyday a affirmé que Jade et Joy terminerait bien leur cursus scolaire en Amérique !