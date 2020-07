Laeticia Hallyday: nouveau rebondissement entre Laeticia et Laura Smet, c'est la guerre ?

Laeticia Hallyday sort du silence. C’est à Marnes-la-Coquette auprès des journalistes de Paris-Match que la veuve du rockeur s’est confiée sur son nouvel amour avec le restaurateur Pascal Balland mais surtout sur les derniers rebondissements à propos de l’héritage de Johnny. Paru mercredi 15 juillet, des extraits de l’interview ont d’abord été publiés puis retirés aussitôt par un journaliste de l’AFP.



Depuis la mort de Johnny, deux ans se sont écoulés. Deux longues années de coups bas mais aussi de plaintes auprès de la justice françaises dans une guerre qui opposent la veuve Laeticia d’un côté et les deux aînés de Johnny de l’autre, David Hallyday et Laura Smet. Car dans son testament rédigé aux Etats-Unis en 2014, Johnny a tout légué à Laeticia et à leurs deux filles, Joy et Jade, sans rien laisser aux autres.

Johnny aurait voulu privilégier ses deux dernières filles car elles sont plus jeunes et donc plus vulnérables. Jade et Joy sont aujourd’hui respectivement âgées de 15 ans et 11 ans, tandis que David Hallyday a 53 ans et Laura Smet, 36 ans. Il s’appuyait sur la loi Californienne alors que la loi française impose de léguer à chaque enfant la même part d’héritage.

Héritage: La hache de guerre enfin enterrée avec Laura Smet ?



Ver esta publicación en Instagram Bonnes fêtes à toutes les mamans 🙏❤️ #jetaime 🧚‍♀️🌸💓 Una publicación compartida de Laura Smet (@laura_smet_) el 6 Jun, 2020 a las 11:48 PDT

Héritage: Laeticia aura eu besoin de deux ans pour finalement trouver un compromis avec la première fille de Johnny Hallyday, Laura Smet, par ailleurs fille de l’actrice Nathalie Baye. Laeticia et Laura ont signé un accord le vendredi 3 juillet dernier. Récemment, Gilles Gauer, l’avocat de Laeticia déclarait dans un communiqué officiel : « Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday ».

Laeticia pourra-t-elle faire la paix avec David ?

Quant à David Hallyday, Laeticia serait sans nouvelles de lui depuis l’accord signé avec Laura. Dans l’interview donnée à Paris-Match, Laeticia dit souhaiter rapprocher entre eux les membres du clan Hallyday : “Si on avait pu se mettre autour d’une table, avec de l’empathie et de la compassion, je suis sûre qu’on aurait pu régler le problème bien plus tôt. On se serait serrés dans nos bras et on aurait avancé. Maintenant, j’espère qu’on va le faire.” Il est vrai que ces dernières années, son comportement laissait plus à penser à celui d’une terrible marâtre. Laeticia Hallyday est-elle sincère ou veut-elle simplement changer d’image en même temps qu’elle change de vie ? Laura Smet n’a pas mis longtemps pour nous donner un indice : sur la radio RTL, 3 jours seulement après leur accord, la jeune femme explique qu’il n’y aura avec sa belle-mère “jamais de paix possible”. Au moins les choses sont claires !

Alix Brun