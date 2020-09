Laeticia Hallyday obligée de vendre la maison de Johnny à Los Angeles, les raisons dévoilées

Laeticia Hallyday vient de décider de mettre en vente sa villa de Los Angeles. Est-elle en train de chercher une solution pour solder les dettes laissées par son mari ? Il est possible qu’elle commence à rembourser les 30 millions d’euros qu’elle doit à l’État. Il est vrai que pour cela, Laeticia Hallyday n’a pas vraiment d’autres solutions que de vendre des biens immobiliers. La villa de Pacific Palisades, à Los Angeles, ne sera donc bientôt plus qu’un vieux souvenir. Un moment difficile pour Laeticia Hallyday et ses filles mais également une nouvelle occasion de continuer à aller de l’avant.

Laeticia Hallyday fait un choix difficile

Laeticia Hallyday a passé des années terribles depuis le décès de son mari. Et les temps qui ont précédé son départ n’étaient pas non plus de tout repos. En effet, Johnny Hallyday s’est éteint des suites d’un cancer du poumon. Malgré sa maladie, Johnny Hallyday effectuait sa dernière tournée en juin et juillet 2017. Il voulait passer ses derniers instants à faire ce qu’il aimait, avec ceux qu’il aimait. Sur scène il était donc avec ses amis de longue date, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Laeticia Hallyday et son mari refusaient d’imaginer le pire. Pourtant, quelques mois plus tard, le 5 décembre 2017, Johnny s’en va pour de bon. Des hommages populaires fleurissent un peu partout en France et ailleurs. La nouvelle est bouleversante pour ses fans, ses proches et sa famille. Mais très rapidement, les médias s’emparent de l’affaire pour tenter d’en savoir plus sur l’héritage de la rockstar.

Pendant plus de deux ans, Laeticia Hallyday va devoir prendre sur elle pour rester digne dans la difficulté et dans la peine. Jade et Joy sont encore petites et elle se doit de rester forte pour elles. Mais elles seront elles aussi très fortes pour soutenir leur maman. Une guerre juridique s’engage alors. Les médias en couvrent les moindres aspects, quitte à jeter de l’huile sur le feu. Laura Smet saisit la justice pour contester le fait d’être déshéritée. Son frère, David Hallyday le rejoint dans son combat qui les opposera donc aux avocats de Laeticia Hallyday. De chaque côté, le bien de Johnny est la priorité. Mais à travers la douleur de sa perte, ils ne parviennent pas toujours à trouver des accords. Cette bataille juridique va donc les éloigner, doucement mais sûrement.

Le repos du guerrier n’est pas pour tout de suite

Cette guerre d’héritage se soldera par un accord ratifié par les deux parties le 3 juillet dernier. Stipulant que Laura Smet et David Hallyday recevront leurs parts d’héritage. David Hallyday va alors se retirer et laisser sa part à sa sœur. Au total, Laura Smet touchera 2,62 millions d’euros. Son frère et elle sera également exemptés de rembourser les dettes fiscales de leur père, qui s’élèvent à 30 millions d’euros. Laeticia Hallyday est heureuse que cette bataille juridique touche enfin à sa fin. Tout le monde est soulagé mais Jade et Joy espèrent qu’elles vont pouvoir conserver des liens avec David et Laura. Pour le moment, cela semble compliqué. Mais peut-être qu’avec le temps, la situation va continuer de s’apaiser.

Toujours est-il qu’une fois passé le soulagement de la clôture de la succession, Laeticia Hallyday va devoir se mettre en quête de la somme nécessaire pour solder les dettes de son mari. Et comme l’on évoqué de nombreux médias, la vente des villas que possède Laeticia Hallyday pourrait tout juste couvrir cette somme. D’après Closer, la veuve du rockeur a même commencer à mettre une villa en vente, celle de Pacific Palisades. Laeticia Hallyday a une villa à Los Angeles, une autre à Marne-la-Coquette et une dernière à Saint-Barthélemy.

Laeticia Hallyday met en vente sa villa des États-Unis

La villa de Los Angeles a été mise en vente à regrets comme l’indique le magazine. Mais Laeticia Hallyday n’a pas tellement le choix pour rassembler l’argent. Elle la met donc en vente pour 15 millions d’euros. Et si elle en tire une telle somme, elle pourra peut-être éviter de vendre les trois villas pour payer les dettes fiscales de Johnny et verser son héritage à Laura. La villa n’est pas très ancienne, elle avait été faite construite par Johnny Hallyday en 2010.

Le magazine, Closer, indique également que les visites ne cessent pas. Le bien immobilier que propose Laeticia Hallyday à la vente est pour le moins grandiose. Il se compose d’une salle de cinéma, de plusieurs salons, d’un bar, d’une bibliothèque et d’un studio d’enregistrement. Ajoutez à cela quatre suites, une cuisine entièrement équipée, une immense terrasse qui donne sur le canyon et une salle de jeux. Le tout est bâti sur plus de mille mètres carrez, dans un quartier des plus chics de Los Angeles.

La somme des dettes fiscales de Johnny Hallyday sont très importantes

Si la vente se conclue, Laeticia Hallyday ne devra plus que rassembler le double de la somme environ. Peut-être peut-elle aussi compter sur la nouvelle œuvre en hommage à Johnny Hallyday ? Un coffret qui contient des surprises inédites des “intimes aventures Américaines” du chanteur. La sortie est prévue pour le 23 octobre prochain et risque de faire un carton.

Les fans de Johnny Hallyday répondront présents pour se procurer ce coffret si spécial. Cela pourrait même permettre à Laeticia Hallyday d’avancer concernant ses problèmes de dettes. Mais que cela soit pour aider Laeticia Hallyday ou non, les fans du rockeur ne pourront pas manquer une occasion de revoir leur Johnny dans des situations et contextes encore jamais vus du grand public.