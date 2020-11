Laeticia Hallyday: Officialisation de son amour avec Jalil Lespert: une déclaration enflammée

Si certains en doutaient encore, la nouvelle serait enfin officielle. Laeticia Hallyday a retrouvé l’amour. Et le nouvel élu de son cœur à véritablement enflammé la toile par sa déclaration. En effet, la rumeur courait depuis quelques semaines. Mais il aura fallu une sortie de Jalil Lespert pour mettre un terme à toutes les interrogations. L’acteur et réalisateur serait en effet bien en couple avec la veuve de Johnny Hallyday. Et à première vue, il n’est pas question pour eux de se cacher. Depuis son retour en France, Laeticia Hallyday a enchaîné les interviews.

Faisant preuve de clarté, elle a bien fait comprendre que c’était fini avec Pascal Balland. Le restaurateur parisien ne fait donc plus partie de la vie de la mère de Jade et Joy. Par contre, la veuve du taulier a très rapidement retrouvé l’amour. Le 30 octobre dernier, le nouveau compagnon de Laeticia a été très clair sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, Jalil Lespert a publié un post sans équivoque. Ses près de 28 000 followers ont découvert une vidéo qui ne laissait plus place aux interrogations.

Dans cette publication, sa communauté peut découvrir deux allumettes s’embrasant pour faire naître des gerbes de feu. Probablement, s’agit-il d’une allégorie pour témoigner de son sentiment amoureux. D’ailleurs, la réponse de Laeticia ne s’est pas fait attendre. Puisqu’elle a rapidement commenté ce message. Parmi les nombreux commentaires, les fans pouvaient en effet découvrir ses mots en anglais : ” Love at the first sight “. C’est-à-dire ” L’amour au premier regard “. Si le message n’était pas assez limpide pour certains, Laeticia Hallyday a pensé à rajouter des émoticônes en forme de cœurs. Le doute n’était donc plus permis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert) le 30 Oct. 2020 à 4 :19 PDT

Visiblement, les événements se sont accélérés ces derniers jours. En effet, Jalil Lespert était en contact avec Laeticia depuis de nombreuses semaines. Mais tout d’abord pour des raisons professionnelles. Car le cinéaste souhaitait effectivement réaliser un biopic consacré à la vie de Johnny Hallyday. Les deux nouveaux tourtereaux ont donc eu l’occasion d’échanger de longues conversations téléphoniques.

Finalement, ce qui devait arriver, arriva. Ils se sont enfin rencontrés à Paris. Et selon toute vraisemblance, ce fut un véritable coup de foudre. Selon certaines informations, le nouveau couple aurait déjà passé les vacances de Toussaint ensemble. Et les enfants des deux familles se seraient déjà rencontrés.

Après son histoire sentimentale avec Pascal Balland, Laeticia Hallyday est donc de nouveau amoureuse. Il faut bien avouer que Jalil Lespert ne manque pas d’atouts. Marié à deux reprises, l’acteur et réalisateur était un cœur à prendre. En effet, il serait célibataire depuis son divorce avec l’ancienne Miss France, Sonia Rolland. Le couple s’était séparé en 2018.

Par le passé, Jalil Lespert a déjà été une première fois marié, avec Bérengère Allaux. Une épouse avec laquelle il a eu deux premiers enfants. Très présente dans les médias récemment, Laeticia Hallyday n’a pas encore évoqué le sujet sur son nouvel amour. Mais selon toute vraisemblance, elle ne ferait rien pour cacher sa situation. Son commentaire au post de Jalil Lespert était véritablement un message très clair. Mais depuis, Jalil Lespert a supprimé tous les commentaires sous cette publication ! Probablement assailli par les réactions…