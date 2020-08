Laeticia Hallyday ose le sans vêtements, avec une amie à la plage !

Laeticia Hallyday partage régulièrement des stories sur son compte Instagram. L’occasion pour ses 458 000 abonnés de découvrir à quoi elle occupe son quotidien. Et pour le moment, l’ambiance est encore aux vacances pour la veuve de Johnny. Elle s’affiche en maillot de bain en compagnie d’une amie chère à son cœur, Cécile Angeli Riboulet. Bien installée sur la plage de Saint Barthélemy, Laeticia Hallyday profite donc de ses vacances, entre amies et famille.

Laeticia Hallyday impressionne internet avec une belle image

Laeticia Hallyday épate donc encore une fois ses fans par son physique de rêve. En effet, à 45 ans, la veuve de Johnny Hallyday n’a rien perdu de sa superbe. Son bikini expose sa taille fine et ses long cheveux blonds est mouillés apportant une touche de naturel éblouissant. Les fans de Laeticia Hallyday sont forcément sous le charme à la découverte d’une si jolie photo. D’autant qu’elle n’est pas seule à prendre la pose. Avec elle, une de ses chères amies porte un large sourire à ses côtés. Elle porte, quant à elle, un maillot de bain noir une pièce très élégant. Celui de Laeticia Hallyday est bleu marine. Et le petit plus qui fait que personne n’a le même, ce sont les épaules couvertes et le nœud sur le haut de son bikini qui le lui offre.

Derrière les deux amies, l’eau s’étend à perte de vue. Une eau turquoise comme l’on en voit que dans les lieux paradisiaques tels que la plage de Saint-Barthélemy.

Les deux jeunes femmes, la brune et la bonde, font la paire. Elles sont visiblement amies depuis 25 ans déjà. Laeticia Hallyday tenait alors à immortaliser ce moment en compagnie de sa grande amie, Cécile Angeli Riboulet, qu’elle surnomme Sisou. Elle va également lui dire qu’elle l’aime et cela ne manquera pas d’émouvoir les fans de Laeticia Hallyday.

Le pouvoir des mots pour exprimer ses émotions

Ceux qui connaissent bien la veuve de Johnny Hallyday, savent à quel point elle sait manier les mots pour déclarer son amour pour ses proches. En effet, Laeticia Hallyday est très douée pour émouvoir par des messages poignants. Sa sincérité transpire à travers son vocabulaire et elle est capable de faire rayonner toutes les personnes qu’elle aime.

Ainsi, ses filles, Jade et Joy, sont souvent citées par elle comme étant des personnes extraordinaires dotées d’un grand cœur. Pour les fêtes, les anniversaires ou d’autres occasions du genre, Laeticia Hallyday trouve toujours les mots justes pour marquer l’événement. En effet, tout comme Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a l’amour pour religion. Elle porte alors une haute importance à dire ce qu’elle ressent. Surtout lorsque cela est positif et fait du bien autour d’elle. Une qualité qu’elle partageait avec son défunt mari et qu’ils transmettent à leurs filles. Car malgré l’absence de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday sait qu’il continue de veiller sur elles et qu’il les protège.

Un message bouleversant de la part de Laeticia Hallyday pour l’anniversaire de Johnny

Laeticia Hallyday est aussi belle qu’elle sait écrire

Impossible de refuser d’admettre que Laeticia Hallyday sache manier les mots. Sa profonde sincérité rend l’émotion palpable à travers ses mots. Une chose que peur de personnes parviennent à faire. Mais Laeticia Hallyday fait partie de ces personnes pour qui l’expression des sentiments et des émotions est libération. Alors, pour la peine comme pour la joie, ses fans peuvent découvrir de superbes textes sur Instagram. Le tout ponctué de moments magiques, souvent inoubliables. Des moments qu’elle partage encore et toujours avec les gens qu’elle aime. Ses amis, sa famille, ses proches en général, ne peuvent nier le caractère profondément humain et touchant qui forme la personnalité de Laetitia Hallyday.

Et en plus de toutes ses belles qualités, Laeticia Hallyday est évidemment une femme magnifique. Son sourire est capable d’illuminer une pièce. Se fans raffolent de pouvoir la découvrir dans des images saisissantes de naturel. En effet, lorsqu’elle prend la pose dans son maillot de bain, Laeticia Hallyday ne pense pas au regard des gens. Elle souhaite simplement faire savoir à ceux que cela intéresse qu’elle passe un délicieux moment avec son amie. C’est pour elle l’occasion de saluer ce beau lien d’amitié qu’elle partage avec sa Cécile depuis 25 ans. Mais tout cela n’enlève rien à la beauté de Laeticia Hallyday. Ses fans la trouvent tout simplement éblouissante.

Ses fans sont là pour la soutenir

Ils sont également heureux de constater que le sourire revient davantage aujourd’hui sur son visage. Car elle ne cessera jamais de porter la peine de la disparition de l’amour de sa vie. Mais pour ses filles, pour elle, pour l’avenir, et même pour Johnny, la vie doit continuer. Laeticia Hallyday fait alors de ses princesses, Jade et Joy, la priorité dans sa vie de femme. Son rôle de mère passe avant tout, tout comme l’épanouissement de ses enfants avant le sien. Et elle est fière de pouvoir compter sur ses filles. Car elles sont tout aussi attentives au bien-être de leur maman, qu’elle l’est du leur.