Laeticia Hallyday: Pascal Balland pas très en forme a refusé cette demande particulière de la veuve !

Laeticia Hallyday passe son été à Saint-Barthélemy. Deux pièces, sorties entre amies, moments privilégiés avec ses filles : le soleil semble au zénith pour la veuve du taulier. En plus, elle a le bonheur de se trouver dans les bras de son nouveau compagnon, le restaurateur Pascal Balland, qui l’a rejoint sur l’île. L’ancienne mannequin lui a d’ailleurs demandé une faveur très particulière mais ce dernier a refusé.

Laeticia Hallyday a eu beaucoup de mal à se remettre de la mort de son mari. Elle a passé des décennies à ses côtés et c’était le père de ses deux filles, Jade et Joy, âgées aujourd’hui respectivement de 12 ans et 15 ans. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle ne se voyait pas refaire sa vie aussi vite : « Je n’imaginais pas pouvoir aimer à nouveau, j’avais peur de trom per mon mari », c’est ce qu’elle confiait à Paris Match en juillet dernier, quand elle faisait la Une du magazine hebdomadaire.

Tourner la page et faire de nouveau confiance à un homme, c’était loin d’être facile. Et bien sûr, le doute l’a envahi au tout début de sa relation avec Pascal Balland : « La première fois qu’on s’est embra ssés, j’avais besoin de sentir que, là où il était, Johnny m’autorisait à revivre », avait-elle confié aux journalistes de Paris Match.

Cet été pourtant, Laeticia Hallyday semble complètement refaire sa vie et repartir à zéro. Elle ne peut pas quitter Saint-Barthélemy car c’est ici qu’est enterré Johnny, à qui elle rend visite très souvent, au cimetière. Alors c’est Pascal Balland qui a fait le pas pour la rejoindre. C’est d’ailleurs sur cette île qu’ils s’étaient rencontrés, il y a à peine un an : « Nous nous sommes rencontrés l’été dernier, à Saint-Barth, à un moment où j’étais à terre et lui en plein divorce – rien n’est jamais dû au hasard », avait expliqué la veuve du taulier.

Pascal Balland refuse la demande particulière de Laeticia Hallyday

Mais si Pascal Balland et elle ont décidé de rester à Saint-Barth, pas question pour autant de vivre dans la ville Jade où elle a tant de souvenir avec Johnny. C’est dans cette splendide demeure que Johnny et elle ont vu leurs deux filles Jade et Joy grandir. « On va essayer cet été à Saint-Barth, mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, un espace que je n’ai pas occupé avec Johnny », avouait-elle toujours à Paris Match. Laeticia a donc décidé de repartir sur de nouvelles bases : elle et Pascal Balland se sont trouvé un bungalow où le souvenir du rockeur ne la hantera pas.

Mais Laeticia reste très attachée à ses visites régulières au cimétière, une façon pour elle de prouver qu’elle n’a pas oublié Johnny et qu’il reste gravé dans son coeur. Et la demande si unique qu’elle a formulée à son nouveau compagnon, c’est justement qu’il l’a accompagne au cimétière pour se rendre avec elle sur la tombe de Johnny. Pas de chance pour la belle blonde, ce fut une douche froide. D’après Voici, le restaurateur aurait été catégorique : « Laeticia aurait voulu que le passé et le présent s’entremêlent, que Pascal l’accompagne sur la tombe du rocker, mais ça, ça a coincé… », nous a-t-on révélé. On comprend que cette étrange demande ait pu déstabiliser Pascal Balland.