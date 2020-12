Laeticia Hallyday photographie son nouveau compagnon sans vêtements, ça vaut le détour!

Laeticia Hallyday a immortalisé une très belle image de l’homme qui est actuellement son partenaire. Depuis quelques mois maintenant, elle est en couple avec l’acteur et réalisateur Jalil Lespert. Ce dernier l’a rejoint à Saint-Barthélémy pour un séjour au soleil. Sur un bateau de plaisance, la veuve de Johnny Hallyday joue donc les photographes et saisit un cliché de son compagnon en maillot de bain. De quoi donner un aperçu avantageux de la silhouette de l’acteur. LDPeople vous propose de découvrir ce cliché qui fait le tour de la Toile.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert s’affichent sur les réseaux sociaux

Laeticia Hallyday profite de moments privilégiés avec son amoureux mais aussi en compagnie de ses filles, Jade et Joy. La veuve de la légende du rock français semble bien entichée de Jalil Lespert. En effet, dans sa précédente relation, qu’elle entretenait avec le restaurateur Pascal Balland, elle ne partageait pas de clichés d’eux sur les réseaux sociaux. Et lui, possédait un compte privé. Tandis qu’avec Jalil Lespert, elle prend des photos de lui et accepte d’y être identifiée publiquement et pose même sur des photos en sa compagnie. Un changement qui laisse donc entendre qu’elle est très amoureuse. En revanche, si les fans de Laeticia Hallyday aurait voulu laisser des commentaires sous les publications de Jalil Lespert, c’est impossible. En effet, par choix arbitraire ou pour protéger sa relation, l’acteur et réalisateur a désactivé les commentaires sous les publications de son compte Instagram.

Néanmoins, Laeticia Hallyday aura partagé en story l’une des photos prises sur le bateau de plaisance emprunté par les amoureux. Une photo dans laquelle ils posent ensemble, souriant et s’enlaçant. Le tout sobrement légendé par un mot lourd de sens “Love“. Les amoureux n’ont pas fini de faire couler de l’encre. Leur bonheur est indéniable mais ils doivent rester prudents quant aux plus fervents des fans de Johnny Hallyday. En effet, pour un certain nombre d’entre eux, Laeticia Hallyday ne devrait pas étaler son bonheur avec cet homme qui n’est pas son défunt mari. Mais qu’importe, la veuve prend le risque et retrouve un sourire que l’on ne lui connaissait plus.

Le compagnon de la veuve du rockeur dans un cliché sulfureux

Laeticia Hallyday ne partage pas encore de publications en tant que telles sur son compte Instagram. Mais Jalil Lespert prend sur lui de partager une photo de lui prise par sa bien aimée. Une photo dans laquelle le bel homme pose en maillot de bain, laissant saillir les muscles de son torses et apparaître ses nombreux tatouages. LDPeople ne peut que se réjouir de constater que Laeticia Hallyday est heureuse dans cette nouvelle relation. Et nous sommes persuadés que nos lecteurs seront de cet avis. Enfin, à savoir si les images de son bonheur ne devraient pas apparaître en ligne depuis le décès de Johnny Hallyday, c’est une autre paire de manche.

Les fans de Laeticia Hallyday soutiendront sa démarches mais d’autres trouveront cela indécent. On ne peut pas contenter tout le monde, l’essentiel est donc de se contenter soi-même. Le tout, en faisant la part des choses pour ne pas empiéter sur le contentement des autres.