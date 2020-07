Laeticia Hallyday: portrait de David, son premier amour, qui est-il? les fans du taulier sont sous le choc!

Laeticia n’était pas le premier compagnon de Johnny Hallyday. La jeune femme qui a épousé le chanteur alors qu’elle n’était âgée que de 21 ans avait eu une relation dans les années 1990 avec un jeune homme prénommé David. Retour sur cette idylle.

On croyait tout savoir sur Laeticia Hallyday, pourtant, de nouvelles périodes de sa vie restent à explorer. Un livre sorti récemment en librairie lève le voile sur une grande part de l’intimité de la jeune femme. Petit retour en arrière. En mars 1996, Laeticia prend une décision cruciale dans son existence et qui va marquer un énorme tournant. Elle épouse, à Neuilly, la star de la chanson française : Johnny Hallyday qui a alors 31 ans de plus qu’elle. La relation est pourtant récente puisque la relation avait commencé, une année plus tôt, à Miami. Elle rencontre alors le taulier à l’occasion d’un dîner qui avait été organisé par le roi des discothèques : un certain Jean Roch.

Johnny-Laeticia : une relation qui démarre à Miami

« Après une tournée des discothèques arrosés de vodka, le chanteur l’embrasse, contre une voiture. À ce moment-là, il est toujours en couple avec Adeline Blondieau, puisque par encore divorcé. De son côté, Laeticia, est en couple avec un jeune homme qui s’appelle David », indiquent les journalistes de l’hebdomadaire Public. Qui est donc ce mystérieux David ? A ce moment-là, ce garçon est l’homme de confiance du chanteur Jean-Luc Lahaye. Une relation compliquée et « très spéciale » comme le précise Jean-Luc Lahaye aux auteurs de l’ouvrage « Laeticia, la vraie » – rédigé par François Vignole et Laurence Pieau. « Nous sommes allés au restaurant, nous sommes allés au cinéma (…) Il ne s’est rien passé », aurait-elle dit à Jean-Luc Lahaye, plusieurs années plus tard. Ensuite, ce David en question fera son coming-out.

Rodolphe Manens, un autre prétendant

A ce moment-là, David n’est pas l’unique homme à chercher à séduire Laeticia. Durant cette période, Laeticia habite à Marseillan, un petit bourg de l’Hérault. Comme le précisait le mreportage du magazine people France Dimanche, Rodolphe Manens, a déployé les gros moyens pour tenter de conquérir Laeticia. « Elle me plaisait beaucoup, peut-on découvrir. Mais j’étais très réservé pour essayer quoi que ce soit. Mais quand je l’ai vue en couple avec Johnny, j’étais heureux pour elle. » Le mariage qu’elle va nouer avec l’interprète de « l’envie » va changer sa vie pour l’éternité. « On s’est rencontrés et on s’est sauvés », expliquait Laeticia Hallyday sur ce sujet dans un entretien récent accordé au journaliste du Point. En ce moment, Laeticia Hallyday est au cœur de l’actualité. Elle venue récemment en Europe pour nouer un accord avec Laura Smet et David Hallyday au sujet de l’héritage de Johnny Hallyday. Un feuilleton qui dure depuis des années. Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente et c’est une bonne chose. Johnny Hallyday est un artiste encore largement diffusé à la radio et qui reste très populaire.