Laeticia Hallyday pose sans vêtements, sa belle-fille lui passe un message !

Laeticia Hallyday retrouve le sourire depuis quelques semaines. En effet, elle semble enfin profiter de chaque instant que la vie lui propose. Entourée par ses filles et sous l’œil de cupidon, Laeticia Hallyday n’hésite plus à partager des moments de joie sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram c’est le soleil qui s’invite depuis que les querelles autour de la succession de son défunt mari se sont closes. Et sa belle-fille, Mathilde Balland, en profite pour adresser un tendre message à Laeticia Hallyday.

Laeticia Hallyday partage des images uniques de ses vacances

La maman de Jade et de Joy Hallyday vient de passer un été en or. Tour à tour avec ses filles, ses amis et son compagnon, Laeticia Hallyday recharge ses batteries pour attaquer la rentrée en pleine forme. Les filles de Johnny Hallyday vont retrouver Los Angeles et leur établissement scolaire pour poursuivre leurs études. Et l’amoureux de leur maman, Pascal Balland, retrouve Paris. La distance n’est pas toujours facile à digérer mais les moments qu’ils passent ensemble ne sont que plus précieux. Et à force de se fréquenter, les amoureux tissent des liens avec les enfants de sa moitié. Ainsi, Pascal Balland devient de plus en plus proche de Jade et de Joy, et Laeticia Hallyday se rapproche également de Mathilde.

Pour preuve, elle commentaire attendrissant de la fille de Pascal Balland sous une des dernières publications de sa compagne sur Instagram. Laeticia Hallyday prend la pose alors que elle soleil est train de se coucher. Elle est assise sur le bord d’un bateau, dans l’eau, au large de Saint-Barthélemy. Dans son deux pièces, elle ne manque pas de s’attirer les compliments de ses fans. Mais celui qui va les plus toucher la belle, c’est bien celui que lui laisse sa belle-fille. En effet, Mathilde Balland écris quelques mots adorables sous cette publication. Les fans, tout comme Laeticia Hallyday, sont ravis de constater que l’entente est au beau fixe entre ces deux-là.

Un véritable soleil qui rayonne de bonheur

Laeticia Hallyday est rayonnante. Et ce n’est pas que la “golden hour” qui lui permet de resplendir de la sorte. Non, c’est bien le bonheur qui colle à la peau de la maman de Jade et de Joy. Un bonheur qu’elle partage avec ses fans sur Instagram. Mais qui lui vient évidement de ce qu’elle vit en ce moment. En effet, son idylle avec Pascal Balland est au beau fixe. Et leurs enfants respectifs semblent s’entendre à merveille. Mieux encore, ils s’entendent également avec leurs beaux-parents. Alors que demander de plus pour une famille recomposée en devenir ? Simplement le soleil. Et justement, Mathilde Balland ne se prive pas de dire que le soleil et la compagnie de sa belle-mère lui manque. La jeune fille écrit en commentaire qu’il pleut des cordes à Paris.

Laeticia Hallyday est heureuse de savoir que Mathilde pense à elle si tendrement. Aussi, elle se presse de lui dire que bientôt elles vont se retrouver. En effet, Laeticia Hallyday partage son temps entre Los Angeles et Paris pour entretenir sa relation amoureuse. Une relation qui devient donc très sérieuse étant donné que les enfants des tourtereaux font partie de l’équation. Cela fait à présent un an que les amoureux suivent les élans de leurs cœur. Et en hiver dernier, ils ont même fêté Noël en famille, tous ensemble.

Laeticia Hallyday, Pascal Balland et leurs enfants prenaient l’avion direction le Maroc, à Marrakech. Pour preuve encore, Instagram vient à la rescousse. Car Jade et Mathilde ont pris la pose dans leurs tenues de fête pour immortaliser ce Noël si spécial.

De nouveaux souvenirs vont rapidement se former pour Laeticia Hallyday et son amoureux

La fin de l’été n’est donc pas la fin des aventures de Laeticia Hallyday et de ses filles. Elles ont encore beaucoup de nombreuses aventures qui les attendent et notamment en compagnie de Pascal Balland et de Mathilde. Ce n’est qu’un au revoir que tout ce beau monde fait donc à ce petit paradis terrestre qu’est Saint-Barthélemy. Car, comme tous les étés, ils reviendront pour se faire de nouveaux souvenirs impérissables.

Pour les grandes occasions comme pour le quotidien, Pascal Balland et Laeticia Hallyday continuent de s’entendre à merveille. Ajouter à cela que Mathilde, Jade et Joy deviennent amies et que chacune adore leurs beaux-parents et vous obtiendrez une combinaison idéale.

La veuve de Johnny Hallyday retrouve enfin sa joie de vivre, petit à petit

Le bonheur retrouve enfin Laeticia Hallyday qui avait perdu son superbe sourire depuis trop longtemps. Bien qu’elle n’oublie pas Johnny Hallyday, elle se doit de continuer de vivre une vie équilibrée, pour elle et pour ses filles. En effet, Johnny prendra à jamais une place importante dans le cœur de Laeticia Hallyday. Son grand amour et le père de ses enfants ne saurait jamais disparaître de sa vie. Ni même la douleur de l’avoir perdu.

Mais la légende du rock serait consterné de savoir ceux qu’il aime malheureux pour toujours à cause de son départ. Lui qui a l’amour en religion ne peut souhaiter que du bonheur à Laeticia Hallyday et à ses petites princesses. Et cela semble sur la bonne voie avec le concours de cupidon qui décide de réussir Pascal Balland et Laeticia Hallyday.