Laeticia Hallyday poste ses dernière photos de vacances sans vêtements, les fans de Johnny sont outrés !

Alors que les vacances d’été, riment pour Laeticia Hallyday avec Caraïbes et plages ensoleillées, une fois de plus la veuve de Johnny Hallyday était de retour sur l’île de Saint-Barthélémy durant cette saison estivale. Pendant ces semaines paradisiaques, la maman de Jade et Joy a partagé de nombreuses superbes photos aux côtés de ses enfants, mais également de son compagnon. Des séries de clichés qui n’ont pas manqué d’enflammer la toile.

Le 24 août dernier, Laeticia Hallyday apparaissait aux côtés de deux de ses proches amies sur une photo qui laissait découvrir à ses followers, sa superbe silhouette. Âgée aujourd’hui de 45 ans, la nouvelle compagne de Pascal Balland n’hésite pas à s’afficher sur les réseaux sociaux, dans des tenues estivales, choisies avec soin qui réussissent toujours à mettre sa ligne sculpturale en valeur. Prenant la pause sur un bateau à côté de ses deux copines, Laeticia Hallyday avait encore fait un choix judicieux au niveau vestimentaire.

Sous les chauds rayons du soleil de l’île paradisiaque, ou sur l’océan parfaitement bleu turquoise qui borde la terre où Johnny Hallyday est enterré, Laeticia ne cesse de partager des clichés sur lesquelles on la voit enfin avoir retrouvé un certain bonheur, et afficher une joie de vivre après des mois et des années bien compliqués. Entouré des siens, de ses filles, sa mère et de sa sœur, et également de personnes très proches dans sa vie, la belle-mère de David Hallyday et de Laura Smet paraît avoir retrouvé le sourire.

En compagnie de Marie Poniatowski et de Christina Venice, Laeticia s’affiche dans un magnifique une pièce, au coloris bleu foncé, sur une photo sur laquelle elle est tout simplement radieuse. Casquette vissée sur la tête et lunettes de soleil qui lui couvrent les yeux, elle prend la pose sur un yacht et affiche un large sourire. On a également pu découvrir une autre publication, où la jolie blonde prend la pose dans un élégant et mini deux pièces qui met parfaitement en lumière ses magnifiques formes.

À cette publication qui a récolté plus de 14 000 mentions likes en très peu de temps, la veuve de Johnny hallyday ajoute un joli message, écrit en anglais, en témoignage de son amitié ” Mes sœurs d’âme bienveillantes, aimantes et positives. Je vous suis si reconnaissante, et pour toutes les manières dont vos vies touchent la mienne. Je suis reconnaissante d’être à vos côtés. Vous apportez tant de lumière dans nos vies. Nous vous aimons jusqu’à la lune, aller-retour ! “.

Un cliché qui a suscité un grand nombre de commentaires de la part de ses followers qui félicitent Laeticia pour cette très belle publication ” Magnifique photo, je suis heureuse de vous voir épanouie “,” Plein de bonheur à vous et une pensée à notre Jojo “, ” Jolies photos attendrissantes “, ” Oui, c’est exact l’amitié, c’est beau “, ” Qu’il est doux de ne rien faire quand tout s’agite autour de nous. Vous avez bien raison, nous n’avons qu’une vie “ étaient les messages élogieux que l’on pouvait lire en commentaire de cette photo.

Ver esta publicación en Instagram Golden hour 💛⭐️💛 Una publicación compartida de Laeticia Hallyday (@lhallyday) el 30 Ago, 2020 a las 6:26 PDT

Peut-être une dernière publication avant que Laeticia Hallyday, Jade et Joy ne quittent pour de longues semaines ou de longs mois, l’île paradisiaque de Saint-Barthélemy. Si à ce jour, nous ne savons toujours pas si ce sera vers la France ou vers les États-Unis que toute la petite famille se rendra, la rentrée scolaire devrait sonner la fin des vacances pour le clan qui devrait s’envoler vers une nouvelle destination dans les prochains jours.