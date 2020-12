Laeticia Hallyday présente ses condoléances et réconforte un Gad Elmaleh en deuil...

Laeticia Hallyday a tenu à présenter ses condoléances à Gad Elmaleh qui entre dans une période de deuil difficile. L’humoriste partageait, le 1er décembre dernier, une publication bien singulière sur Instagram. En effet, il voulait rendre hommage à un être cher à son cœur qui est parti rejoindre les étoiles. Gad Elmaleh était davantage l’ami de Johnny que celui de Laeticia Hallyday, mais elle ne pouvait pas se résoudre à ignorer la peine de l’humoriste. D’autant que l’anniversaire de la mort du rockeur approche et que Laeticia Hallyday ne sait que trop bien la douleur de perdre un être cher.

Laeticia Hallyday présente ses condoléances à Gad Elmaleh

Laeticia Hallyday s’est contenté d’un sobre commentaire sous la publication de Gad Elmaleh. L’humoriste a partagé une photo de son ami décédé, Simon Amar. Dans la légende de celle-ci, il a fait l’éloge de cet homme grandiose aux innombrables qualités. Il dira même que c’est lui qui lui a inspiré son personnage de “Coco”, précisant que “Coco” n’arrive pas à la cheville de l’homme qu’était Simon Amar. Des dizaines de célébrités sont venus réconforter Gad Elmaleh et rendre hommage au disparu dans les commentaires. Et parmi eux, Laeticia Hallyday, à défaut d’avoir le réconfort de son défunt mari.

En effet, Johnny et Gad étaient deux amoureux des États-Unis d’Amérique. L’humoriste a repris sa carrière outre-atlantique et le rockeur admirait cette démarche. Johnny Hallyday venait alors régulièrement assister aux shows de Gad Elmaleh et prenait le temps de lui dire qu’il l’admirait. De quoi secouer l’humoriste que d’entendre une légende vivante lui faire un tel compliment.

Le soutien est essentiel pour traverser un tel choc

Laeticia Hallyday n’ignorait pas que Johnny appréciait Gad Elmaleh et l’admirait pour son choix de faire carrière aux États-Unis. Alors, c’est encore en honorant la mémoire de son défunt mari qu’elle se joint aux messages de condoléances dans l’espace commentaire. Cependant, la maman de Jade et de Joy ne fait pas de longs discours. Elle se contente de poster trois petits cœurs noirs. En effet, Laeticia Hallyday n’oublie pas que face à la perte d’un être cher, les mots ne suffisent pas. Et surtout que rien de ce qui est dit ne saurait soulager la peine qu’il va porter.

Toute la rédaction de LDPeople se joint aux messages de soutien et de condoléances adressés à Gad Elmaleh et aux proches de Simon Amar. Car il faut du courage pour tenir le choc de la mort d’un véritable ami. Avec le temps, Gad Elmaleh apprendra à vivre avec cette terrible nouvelle. Mais pour le moment, il doit s’efforcer de contenir ses larmes. En effet, dans son message qui rend hommage à Simon Amar, il lui promet de ne pas pleurer. Car Simon représentait la fête et la joie, l’enthousiasme et la bonne humeur. Pleurer son départ ne serait alors pas lui faire justice. Laeticia Hallyday rend finalement elle aussi hommage à Johnny en ne manquant pas de soutenir Gad Elmaleh dans cette épreuve.