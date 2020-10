Laeticia Hallyday reprend les affaires de Johnny, elle dévoile un avant-goût de son énorme projet !

Laeticia Hallyday tient ses engagements envers son défunt mari. Johnny Hallyday rejoignait les étoile en décembre 2017. Mais depuis, grâce à Laeticia Hallyday, pas une année n’est passée sans une nouveauté du chanteur. Trois œuvres posthumes ont effectivement vu le jour depuis son décès. Le 24 octobre dernier, c’est un coffret comprenant un concert inédit, une musique inédite et le dernier road trip du chanteur qui arrive à la vente. Un nouveau succès garanti qui est donc rendu possible par le concours de la veuve de Johnny Hallyday.

Laeticia Hallyday tient à faire vivre la mémoire de son défunt mari

Laeticia Hallyday était reçue à la télévision à l’occasion de la promotion du fameux coffret inédit de Johnny Hallyday. Elle était l’invitée de Sept à Huit, le dimanche 18 octobre. Et malgré bientôt trois années d’absence de son mari, Laeticia Hallyday ne l’oublie pas. Elle affirme qu’elle ne sera même jamais capable de l’oublier totalement. Elle sait aussi que son devoir est de faire en sorte qu’ils continuent à vivre à travers ses œuvres et ses fans. Ainsi, elle continue de s’engager afin que les affaires du rockeur continuent malgré son décès. Alors, c’est le 14 septembre dernier que la veuve annonçait la grande nouvelle. Un coffret inédit sur les ultimes aventures de Johnny Hallyday sortirait le 23 octobre. Le coffret est donc à présent disponible et les fans du défunt mari de Laeticia Hallyday ne peuvent que s’ne réjouir.

Le monstre sacré du rock continue de faire vibrer ses fans

Laeticia Hallyday se présente comme la “gardienne de sa mémoire”. Pour elle, pour ses enfants et pour ses fans, Laeticia Hallyday n’envisage pas une seule seconde de faire une croix sur son défunt mari. Pourtant, les fans du rockeur avaient des doutes lorsqu’ils apprenaient qu’elle avait retrouvé l’amour. Cependant, Leaticia Hallyday prouve tous les jours qu’elle est incapable de laisser Johnny loin d’elle. En effet, lors de son interview du 18 octobre sur TF1, la maman de Jade et de Joy Hallyday évoquait le fait qu’il soit toujours très présent. Elle parlait également de sa relation avec Pascal Balland et déclarait vivre son histoire comme un ménage à trois dans lequel Johnny Hallyday faisait partie malgré lui.

Laeticia Hallyday a beaucoup appris sur l’industrie musicale en travaillant auprès de son mari. Alors, depuis son départ, elle met ses savoirs et ses compétences acquises à profit afin de continuer à lui rendre hommage. Car tant que Johnny Hallyday vit dans les esprits, il est éternel.