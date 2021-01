Laeticia Hallyday de retour à Los Angeles, séparation forcée avec Jalil Lespert

Ce mercredi 13 janvier, Laeticia Hallyday ainsi que ses filles Jade et Joy se sont envolées du côté de Los Angeles. Malheureusement pour la veuve de Johnny, son compagnon Jalil Lespert n’a finalement pas pu l’accompagner. La rédaction de LD People va vous dire pourquoi.

Jalil Lespert a tout tenté pour venir avec à Los Angeles

Après trois premiers mois de romance passés sans jamais se quitter, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert vont devoir apprendre à vivre leur amour à distance. En effet, après avoir profité d’un séjour à Rome, un confinement à Marnes-la-Coquette et une escapade à Saint-Barth, les deux amoureux vont devoir tester la relation avec les écrans. La veuve de Johnny Hallyday n’avait pas d’autre choix que de regagner sa maison de Pacific Palisades, à Los Angles afin de reprendre une vie normale. Malheureusement, pour elle, avec la crise du Coronavirus, son compagnon n’a pas pu venir.

Il faut dire que Jalil Lespert a vraiment tout tenté pour obtenir une autorisation, allant même jusqu’à avancé de solides arguments professionnels d’après les informations de Closer :”Il comptait débuter des repérages pour son prochain film en tant que réalisateur, avancer sur place son projet de biopic sur Johnny Hallyday et même rencontrer un producteur américain qui vient de l’approcher pour un rôle“, a-t-il été précisé. Mais rien y fait, les autorités lui ont finalement refusé l’accès au territoire américain à cause des restrictions liées à la pandémie.

Laeticia Hallyday : Des retrouvailles au printemps prochain ?

C’est donc le cœur lourd que Laeticia Hallyday a quitté la France et l’aéroport de Roissy le mercredi 13 janvier dernier. Son compagnon ne pourra pas la retrouver avant trois mois minimum, puisque c’est le délais qu’il faut pour que sa demande soit réexaminée. Une étape qui s’annonce pas si facile pour le couple follement amoureux depuis leur rencontre durant l’été 2020. Bien arrivée à Los Angeles, accueillie par un joli bouquet de fleurs envoyé par son amie Nadia Lanfrancini, la veuve de Johnny a tout de même de quoi s’occuper l’esprit pendant ces longs mois.

Laeticia Hallyday doit suivre la vente de sa maison de Paciic Palisades, qui s’annonce plutôt compliquée. Du côté des filles (Jade et Joy), elles vont devoir reprendre les cours au lycée français. Mais Jalil Lespert n’est pas en reste non plus puisqu’il sera le seul à pouvoir suivre en direct, les préparatifs de l’inauguration de la nouvelle esplanade Johnny Hallyday face à l’AccorHotels Arena à Paris, prévue le 15 juin prochain (jour de l’anniversaire du rockeur). En effet, la jeune femme ne pourra pas se rendre dans la capitale et devra suivre à distance.