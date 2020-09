Laeticia Hallyday: révélations ! Ces choses inattendues pour Johnny le jour de sa mort !

Laeticia Hallyday a souvent été critiquée vis à vis de son couple. En effet, nombreux étaient ceux qui doutait de l’amour entre Laeticia et Johnny Hallyday. Mais d’après le témoignage Pierre Billon, un de leur proche, Laeticia Hallyday a été aimante envers son mari jusqu’au bout. Même le jour de son décès, elle a fait en sorte de le couvrir d’attention afin qu’il s’en aille avec sa dignité. Des efforts louables pour une jeune femme qui vient de perdre l’homme de sa vie. Pour Pierre Billon, Laeticia Hallyday aimait profondément Johnny et vice versa. Voici les détails de son témoignage, qui a pour but de montrer à quel point elle pouvait prendre sur elle pour s’occuper de lui. Séquence émotion en prévision.

Laeticia Hallyday feront jaser autour d’eux mais savaient se concentrer sur eux

Laeticia Hallyday a longtemps été considérée comme une passade sentimentale du rockeur. Lors de leur rencontre, leur différence d’âge a fait jaser. Et encore aujourd’hui, certaines personnes ne veulent pas croire en l’amour qui les unissait. Cependant, malgré les critiques, ils s’affichaient heureux et amoureux aux yeux de tous. Mais il a fallu apprendre à se moquer des critiques pour cela. Laeticia Hallyday n’avait que 20 ans lorsqu’elle tombe amoureuse de Johnny Hallyday. Et ce dernier était déjà âgé de 51 ans. Plus de trente ans les séparent et pourtant, l’année qui suit leur rencontre, ils vont décider de se marier. La jeune femme est alors la quatrième épouse du chanteur.

Johnny Hallyday a comme vécu plusieurs vies avant de rencontrer Laeticia Hallyday. En effet, il était d’abord le mari de Sylvie Vartan. Ensemble, ils sont les parents du fils aîné du rockeur, David Hallyday. C’est après 15 ans de mariage que le couple de chanteurs divorce. Un an plus tard, il rencontre et épouse Elisabeth Etienne et leur union ne durera qu’une année. Ensuite, le rockeur vivra une idylle avec l’actrice française Nathalie Baye. Ensemble, ils donneront la vie à Laura Smet, en 1983. Mais trois ans après la naissance de Laura, le couple se sépare. Enfin, avant d’épouser Laeticia Hallyday, Johnny épouse deux fois, et divorce deux fois, d’Adeline Blondieau. Elle était la fille de l’un de ses mais proches.

Le quatrième et dernier mariage de Johnny Hallyday

C’est donc le 25 mars 1995 que Laeticia Hallyday et Johnny Hallyday se rencontrent. Un an, jour pour jour, après leur première rencontre, ils se marient pour ne plus jamais se quitter. Après plusieurs tentatives infructueuses de concevoir des enfants, le couple va décider de passer par l’adoption. C’est ainsi qu’ils devinent les parents de Jade et de Joy, deux petites filles d’origine vietnamienne. Le public est forcé de constater que leur amour perdure. Si certains se ravisent et admettent qu’ils sont amoureux, d’autres continuent d’imaginer que Laeticia Hallyday est trop jeune pour apprécier la compagne du chanteur. Car ce sont 32 ans qui séparent les tourtereaux et cela choquait l’opinion publique.

La santé du rockeur décline et son épouse prend davantage de place

Aussi, après 15 années de mariage, la santé du mari de Laeticia Hallyday connaît des moments sombres. En 2009, le rockeur est hospitalisé d’urgence à deux reprises. Mais la jeune femme reste à ses côtés et fait en sorte de l’accompagner davantage dans ses choix artistiques et de carrière. Certains diront qu’elle prend même trop de place et qu’elle “fait le ménage” dans les relations de son mari. En effet, Laeticia Hallyday tente de moderniser l’image de son homme. Pas question que sa santé ou la longue carrière qu’il a derrière lui l’empêche de continuer à faire de la musique. Car Johnny vit pour sa musique et Laeticia Hallyday le sait bien.

Mais ce que l’on oublie souvent de dire, c’est que le rockeur amorçait la modernisation de son image bien avant de rencontrer et d’épouser Leaticia Hallyday. Elle n’aura finalement que pris la place que son mari lui a donné et s’investissait donc autant dans les aspects privé ou publique de la vie de son époux. Car comment pouvait-elle rester en retrait en partageant la vie d’une telle star ? Leaticia Hallyday apprenait et se formait au jour le jour aux côtés de celui qu’elle aimait. Et Johnny Hallyday en était certainement très satisfait.

Le décès du mari de Laeticia Hallyday continue de la bouleverser

Puis, le destin décida qu’il était temps de retirer Johnny Hallyday de cette Terre. La seule chose qui pouvait séparer Laeticia Hallyday et son homme arriva. La légende du rock décède le 5 décembre 2017 des suites d’un cancer du poumon. Il était âgé de 74 ans et son absence est encore lourde pour ses proches comme pour ses fans. Les détracteurs de Laeticia Hallyday ne s’attendaient pas à la découvrir si affectée. Mais elle perdait véritablement l’amour de sa vie en perdant son mari. Aussi, le témoignage de Pierre Billon va montrer qu’elle est restée attentive aux moindres détails jusqu’au dernier moment. En effet, ce proche du couple va expliquer que Laeticia Hallyday a vraiment pris soin de lui et même jusqu’au moment de partir pour le funérarium.

Pierre Billon va souligner le courage de la veuve de Johnny Hallyday car elle va prendre le temps de raser son défunt mari de près. Selon cet homme, elle a fait en sorte de la préparer comme il aimait le faire pour lui-même. Laeticia Hallyday a fait preuve d’une dignité remarquable et elle a su la donner à son mari malgré les circonstances. C’est en effet une preuve d’amour indéniable que ces petits gestes. D’autant qu’ils ont été apportés jusqu’au tout dernier moment, malgré la peine et la douleur. Laeticia Hallyday mettra du temps à retrouver le sourire depuis la disparition de son époux. Mais elle fera les efforts nécessaires pour s’occuper au mieux de ses filles.

Jade et Joy Hallyday ne retrouvent seulement que cet été le sourire de leur maman. Car depuis le 3 juillet dernier, la bataille juridique autour de la succession de Johnny Hallyday est réglée. Enfin, tout le monde peut considérer que le rockeur repose en paix. Et c’est indispensable pour que ses proches puissent espérer faire leur deuil.