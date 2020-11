Laeticia Hallyday révèle la violence de Johnny Hallyday lorsqu’il est jaloux! “j’ai flippé comme jamais de ma vie!”

Laeticia Hallyday a partagé sur son compte Instagram une anecdote très forte révélant la jalousie de Johnny Hallyday…

Les réseaux sociaux, c’est le grand dada de Laeticia Hallyday et elle en est bien accro.

Elle partage sa vie quotidiennement pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans, et n’omet jamais les détails croustillants.

Récemment, elle a partagé un grand moment de complicité aux côtés de Jalil Lespert et n’a pas hésité à nous en faire part.



Ce 5 décembre, on commémorera les trois ans de la mort de Johnny Hallyday.

Et la belle blonde n’hésite pas à faire revivre la mémoire de l’amour de sa vie aujourd’hui défunt.

La veuve du Taulier a d’ailleurs partagé un extrait de l’ouvrage Johnny, une étoile sous nos yeux écrit par les soins de Thibaut Geffrotin, en story Instagram, qui avait déjà été partagée par l’une de ses abonnés. Le passage en question revient sur l’une des crises de jalousie du mythique rockeur laeticia Hallyday .

En 2009, alors que le grand Johnny répétait un concert qu’il allait donner à la Tour Eiffel, le taulier n’a pas apprécié la proximité qu’il supposait entre son épouse et l’animateur de RTL Éric Jean-Jean.

« La musique était tellement forte que j’étais obligé d’approcher mon visage de celui de Laeticia pour qu’elle comprenne ce que je lui disais, et inversement« , confie Éric Jean-Jean dans le livre.

Le présentateur radio et la maman de Jade et Joy Hallyday étaient en effet tous deux assis sur un canapé pendant que l’interprète d’ «Allumer le feu » était en train de répéter laeticia Hallyday.

Voir cette publication sur Instagram Sweet dreams my love ❤️❤️ souvenir avec ma Joy Une publication partagée par Johnny Hallyday (@jhallyday) le 29 Oct. 2017 à 4 :50 PDT Et Johnny n’ a pas du tout apprécié ce rapprochement. L’homme de 53 ans a alors poursuivi: « Plus je me rapprochais d’elle, plus le Grand s’avançait vers moi, tout en continuant à chanter. Il s’est arrêté à trente centimètres de mon visage pour marquer son territoire. Qu’est-ce que j’ai flippé ! Il va me péter la gueule, le Grand » . A-t-il expliqué laeticia Hallyday .

Et pour éviter un quelconque conflit, le journaliste a feint « une envie de fumer », afin de s’éloigner un moment.

Laetitia Hallyday vient juste de prendre la décision de vendre les costumes de Johnny.

Il s’agit d’un costume Christian Dior porté par l’idole des jeunes, sur scène, que les fans de Johnny Hallyday pourront acquérir, s’ils ont les ressources nécessaires.

Et Laetitia Hallyday a aussi le coeur sur la main puisqu’elle en a fait don à la maison d’enchères Drouot afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer grâce à l’association VAINCRE LE CANCER.

Voir cette publication sur Instagram ❤❤❤ Une publication partagée par Micheline Martorell (@michelinemartorell) le 11 Nov. 2020 à 9 :06 PST

Il s’agit d’un majestueux costume de scène, composé d’un ensemble noir avec des broderies en sequins, et qui est estimé à une dizaine de milliers d’euros.

C’est au cours de l’année 1976 que ce costume mythique a été porté par la star “dans de nombreuses émissions de télévision et lors de plusieurs concerts“, a informé la maison d’enchères.