Laeticia Hallyday: sa demi-sœur « sans vêtements », Margaux Thibaut fait rugir les internautes (PHOTOS)

Laeticia Hallyday est reconnue pour être une très belle femme. Mais elle n’est pas la seule de sa fratrie a avoir obtenu des atouts charmes à la loterie de la naissance. En effet, la demi-sœur de Laeticia Hallyday n’a rien à lui envier. Elle s’affiche d’ailleurs sans tabous sur Instagram dans des tenues qui vont faire rugir les internautes. Car Margaux Thibaut, la demi-sœur de Laeticia Hallyday, tente de percer dans la mode. Laissez-nous alors vous montrer une sélection de photos et faites-vous un avis sur les prétentions de la jeune femme.

Laeticia Hallyday place sa famille au dessus du reste de ses priorités

Laeticia Hallyday est née le 18 mars 1975. Ses parents sont Françoise Thibaut et d’André Boudou. Elle a un frère cadet du nom de Grégory. Mais en 1985, les parents de Laeticia Hallyday divorcent et elle est élevée par son arrière-grand-mère, dont elle est très proche. La mère de Laeticia Hallyday, Françoise Thibaut, refera sa vie avec un autre homme et aura une autre fille, Margaux Thibaut. Et c’est cette dernière qui affole internet avec des clichés sulfureux. Laeticia Hallyday n’oserait pas partager le même genre photos que sa demi-sœur et vous allez comprend pourquoi. En effet, la veuve de Johnny Hallyday préfère partager des photos de ses proches tout en écrivant des messages profonds et plein de tendresse. Comme lorsqu’elle rend hommage à son arrière grand-mère qu’elle aime tant.

L’arrière grand-mère de Laeticia Hallyday occupe une place à part

La demi-sœur de Laeticia Hallyday tente de se faire un nom

Cependant, pour Margaux Thibaut, c’est un profil Instagram bien différent que celui de sa demi-sœur qu’elle propose. En effet, la jeune femme souhaite percer dans la mode et montre qu’elle peut tout porter. Elle montre également qu’elle na pas peur de mettre ses atouts féminins en avant. À seulement 23 ans, elle est capable de jouer les mannequin, sans réserve et avec classe. Et ce n’est pas parce qu’elle ne fait pas partie du clan Hallyday qu’elle n’a pas les moyens de devenir une véritable star. En tout cas, la demi-sœur de Laeticia Hallyday semble prête à faire des efforts en ce sens.

Margaux Thibaut rejoint alors un institut à Londres. Le célèbre Instituto Marangoni. Elle en ressort diplômée en 2018. Cet endroit est le lieu privilégié, une grande école de Mode et de Design. elle est présente dans les plus grandes villes de la planète : Milan, Paris, Londres, Shanghai, Mumbai, Shenzhen et Miami. Elle propose alors des projets artistiques détonnants. Mais elle met également son image en avant sur les réseaux sociaux.

Des photos sulfureuses sur Instagram attirent l’attention des internautes

La demi-sœur de Laeticia Hallyday n’a pas froid aux yeux. Ce sont ses 7 200 abonnés qui vont pouvoir profiter de ses images. De quoi les faire rugir et augmenter encore sa notoriété. Une technique idéale pour faire parler d’elle et de ses projets artistiques.

Voir cette publication sur Instagram Upside down, boy you turn me 🖤 Une publication partagée par Margaux 👼🏼 (@margauxthibaut) le 6 Nov. 2019 à 10 :14 PST

Voir cette publication sur Instagram en la playa baby #mydubai Une publication partagée par Margaux 👼🏼 (@margauxthibaut) le 22 Mars 2019 à 10 :28 PDT

Ce sont des pluies de compliments qui s’abattent sur Margaux Thibaut. Ses fans remarquent peut-être d’abord ce genre de photos, mais cela lui permet de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Et ce phénomène est important pour faire vivre ses projets. La demi-sœur de Laeticia Hallyday est notamment à la tête d’une boutique de vêtements et d’accessoires vintages : The Groovy Love Club.

Les demi-sœurs ont des différences mais portent le même amour inconditionnel à leur maman

Laeticia Hallyday serait-elle capable de porter ce genre de tenues ? Elle pourrait aisément faire décoller les ventes de sa demi-sœur si cela était le cas. Mais il est difficile de savoir si les deux jeunes femmes s’entendent. En effet, aucune des deux ne partagent pas de photos récentes ensemble sur leurs réseaux sociaux respectifs. Laeticia Hallyday et Margaux Thibaut partagent cependant la même maman et des photos de cette dernière. Notamment pour la fête des mères, les fans de Laeticia Hallyday et de Margaux Thibaut pouvaient découvrir ou revoir la maman de ses jeunes femmes.

Françoise Thibaut peut être fière d’avoir des filles si talentueuses. Et en plus de Laeticia Hallyday et de Margaux Thibaut, il ne faudra pas oublier l’atout masculin de la fratrie. Il s’agit de Grégory, le frère de Laeticia Hallyday, et le demi-frère de Margaux Thibaut. Malgré les clichés osés de sa cadette sur les réseaux sociaux, la mère de Laeticia Hallyday est heureuse de la savoir passionnée par son domaine.