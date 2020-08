Laeticia Hallyday s’affiche avec une robe super décolletée (on voit tout) elle embrase la toile !

Laeticia Hallyday: Chaud devant! A l’occasion de l’anniversaire de ses deux filles, la veuve de Johnny Hallyday s’est affichée vêtue d’une robe rose qui laissait deviner ses atouts. Après avoir posté le cliché, les réseaux sociaux se sont enflammés.

Il doit faire très chaud sur l’île de Saint-Barth, c’est ce que doivent se dire les abonnés de Laeticia Hallyday en voyant le cliché qu’elle a récemment posté sur le réseau social Instagram. On peut la voir avec une robe très échancrée. Le genre de tenue que la jeune femme apprécie particulièrement. Laeticia Hallyday porte souvent des tenues bohèmes. Elle aime les vêtements confortables, en particulier les robes longues. Elle en possède une gamme très large dans sa garde-robe. La quarantenaire aime ajouter de nouveaux modèles dans son dressing déjà bien garni.

Laeticia, fan de robes décolletées

Laeticia Hallyday apprécie les robes légères, notamment les robes très décolletées. On a déjà pu la voir portant une combinaison à l’esprit sauvage ou une mini-jupe dorée. Ses tenues sont souvent échancrées. D’ailleurs, elle est récemment partie pour l’île de Saint-Barthélemy, île prisée de la Jet-Set où Johnny Hallyday. Laeticia Hallyday y possède toujours une villa de rêve que peut louer à des tarifs très élevés. Régulièrement, la mère de Jade et Joy portent des tenues très légères qui laissent voir ses formes. Elle possède une silhouette de rêve. Lors du récent anniversaire de ses filles, elle a porté une belle robe avec un superbe décolleté.

Laeticia Hallyday porte une tenue très glamour

Laeticia Hallyday aime mettre en avant ses atouts et ses formes. Elle est fan de mode et dégotte régulièrement de jolis modèles qui lui vont à ravir. Après plusieurs mois éprouvants concernant l’héritage de son ancien mari, la jeune femme semble avoir retrouvé la sérénité. Elle est désormais en couple avec un nouvel homme Pascal Balland. Elle s’est même offert des vacances en amoureux en méditerranée sans les enfants. Au programme : l’Italie et le Grèce.

Laeticia Hallyday rayonnante à Saint-Barth

Sur la photo prise à Saint-Barth, elle porte le rose à merveille. Elle met particulièrement en valeur sa belle peau bronzée. La veuve du chanteur Johnny Hallyday se montre aussi avec un beau décolleté qui indique que la température doit être particulièrement plaisante. Ce beau look était aussi complété par un joli chapeau en velours bleu. Une tenue très pop qui a enflammé les réseaux sociaux : « Tu es magnifique ! Brao à toi », « Laeticia Hallyday, tu es ravissante, ne change rien ! », « Quelle classe », sont quelques-uns des commentaires que l’on pouvait lire sous la publication postée sur Instagram. La jeune femme est très suivie. Chaque photo postée est un petit événement. Il faut dire que la veuve de Johnny Hallyday est en permanence sous le feu des projecteurs. Ses filles sont aussi rayonnantes avec leurs tenues fluos. Comme leur mère, elle porte bien ces vêtements. Elles aiment toute la mode.