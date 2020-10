Laeticia Hallyday s’affiche sans vêtements, fait tomber le haut, on voit tout et ce, afin de défendre une bonne cause

Laeticia Hallyday prend la pause sans vêtement sur son compte Instagram afin de sensibiliser ses fans à un sujet important. Immergée dans l’eau, la nouvelle compagne de Pascal Balland a accepté de s’afficher sans le haut, et ce, pour la bonne cause.

De retour à Los Angeles, la maman de Jade et Joy a décidé de soutenir le mouvement Octobre Rose grâce à cette publication. Ce samedi 10 octobre, elle a donc publié une superbe photo datant de 2015. Si elle a décidé de ressortir ce cliché, c’est véritablement dans un noble but.

Comme chaque année, le mois d’octobre est dédié à la lutte contre l’un des cancers qui touche le plus les femmes. Plusieurs célébrités ont pris la parole cette semaine afin de rappeler l’importance d’un dépistage très tôt. Car ce type de cancer n’est plus une fatalité. Diagnostiqué très tôt, les chances de guérison ont véritablement augmenté au cours de ces dernières années. Il est donc préconisé de se faire dépister régulièrement. Les médecins encouragent toutes les jeunes femmes à effectuer un test annuel à partir de 30 ans.

Laeticia Hallyday

Laeticia Hallyday avoue d’ailleurs passer ce type d’examen régulièrement : ” Aujourd’hui en France, une femme sur 8 court le risque de développer un cancer (…). Alors tous les ans, je choisis de faire un test et j’encourage mon entourage féminin à faire de même… Avec une pensée toute particulière pour toutes mes amies qui ont connu la maladie… “ a déclaré Laeticia Hallyday en légende de ce cliché en noir et blanc. Cette publication sur les réseaux sociaux a très rapidement atteint son objectif. Son message est parfaitement passé ! Son immense communauté a rapidement réagi. Ses fans la remerciaient de soutenir cette cause si essentielle. Beaucoup rappelaient également l’importance d’une prévention active dans ce domaine. Car malgré toutes les campagnes de sensibilisation, un grand nombre de femmes à travers le monde continuent de décéder suite à un manque de prise en charge rapide. Il est donc essentiel de rappeler la nécessité d’un diagnostic très tôt.

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage. Cette action permet également de récolter des fonds pour la recherche qui en a cruellement besoin. Laeticia Hallyday a donc accepté de publier ces derniers jours une photo afin d’encourager tous ses admirateurs à adopter les bons réflexes. Par la même occasion, elle invite ses fans à soutenir toutes les associations qui œuvrent pour cette noble cause. Elle n’a pas hésité à mettre son image et sa notoriété au service d’un combat loin d’être gagné.

En 2017, près de 60 000 cas ont été diagnostiqués en France. 12 000 femmes en sont malheureusement décédées. Depuis 2004, une véritable campagne de dépistage a été organisée dans l’hexagone. Mais beaucoup de femmes hésitent encore à se rendre chez leur médecin. Par cette publication, Laeticia Hallyday rappelle que le dépistage doit devenir un véritable réflexe, et ce, dès le plus jeune âge. Ce type cancer n’est plus une fatalité, à l’unique condition de se faire suivre de manière très tôt et régulière.

Laeticia Hallyday a donc décidé de soutenir une cause très chère à cœur. Si cette maladie mise aujourd’hui à la une concerne les femmes, le cancer en général touche particulièrement la veuve de Johnny Hallyday. Car elle ne peut évidemment pas oublier le décès de son mari emporté par un cancer il y a 3 ans.