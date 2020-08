Laeticia Hallyday : sans vêtements, les internautes sont sidérés elle garde une ligne parfaite !

Laeticia Hallyday n’a rien à envier aux jeunes filles d’aujourd’hui. À 45 ans, elle rayonne encore davantage que lors de ses 20 ans. En effet, la veuve de Johnny Hallyday sait garder une taille fine, ainsi qu’un corps musclé et tonique. De quoi sidérer ses fans, toujours ravis de découvrir de nouvelles photos d’elle sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c’est sur le comte Instagram de son amie Liliane Jossua que la belle Laeticia Hallyday apparaît. Dans son 2 pièces ultra-tendance, elle ne manque pas de faire réagir ses fans.

Laeticia Hallyday rayonne, les internautes sont impressionnés par sa taille ultra-fine

Laeticia Hallyday impose malgré elle un premier constat à ses fans. En effet, personne ne peut ignorer qu’elle semble petit à petit retrouver la joie de vivre qui la caractérise. Depuis le décès de Johnny Hallyday, la peine de Laeticia Hallyday était clairement trop lourde pour qu’elle profite de la vie comme il se doit. Mais depuis l’accord trouvé pour la succession de la légende de la chanson, Laeticia Hallyday reprend doucement l’habitude de sourire et de profiter de la vie. Ses fans remarqueront ensuite que sa silhouette ne bouge pas d’un millimètre et qu’elle est toujours aussi belle. La voir en maillot de bain s’exposer de la sorte pourra filer des complexes à nombreuses d’entre nous.

Les internantes sont effectivement sidérés par la beauté de Laeticia Hallyday. Sur cette image, elle prend la pose avec une de ses très chères amies, Liliane Jossua. Et cette dernière peut elle aussi se venter d’avoir un corps parfait.

Voir cette publication sur Instagram Love 💛 puissance un million @lhallyday #love #stbarthvibes #loveyou Une publication partagée par Liliane Jossua (@lilianejossua) le 19 Août 2020 à 2 :40 PDT

Des vacances bénéfiques dans un cadre paradisiaque, propices pour un esprit sain dans un corps sain

À Saint-Barthélemy, Laeticia passe des vacances exquises. Avec sa famille, ses amies et son amoureux, elle ne peut pas rêver de plus belles vacances. En effet, Pascal ballant passait quelques jours en sa compagnie. Mais Laeticia Hallyday tenait alors à résider dans un lieu que son défunt mari n’avait pas côtoyé. Impossible autrement pour elle de se sentir légitime dans cette nouvelle relation. En effet, l’amour d’une vie ne disparaît jamais vraiment. Mais il est certain que Johnny aurait voulu que Laeticia Hallyday soit heureuse et ne s’arrête pas de vivre après son départ. Ne serait-ce que pour le bien-être de leurs filles, Jade et Joy, Laeticia Hallyday doit montrer l’exemple et accepter que la vie continue sans l’homme de sa vie.

À en croire les récentes images diffusées sur les réseaux sociaux, Laeticia Hallyday semble enfin retrouver le sourire et la joie de vivre. Avec son amie Liliane, elle s’amuse comme des enfants. Très proches, elles profitent de tous les instants qu’elles peuvent passer ensemble pour en faire des souvenirs joyeux et mémorables. Les fans de Laeticia Hallyday se réjouissent donc à la fois de constater la splendeur des jeunes femmes en photo, mais aussi de leurs sourires qui en disent long.