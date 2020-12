Laeticia Hallyday : Scoop ! ce virement colossale que Johnny lui a fait avant de décéder qui a fait jaser !

Laeticia Hallyday perdait l’homme de sa vie le 5 décembre 2017. Mais jusque dans ses derniers instants, le rockeur a fait en sorte de protéger sa femme et ses plus jeunes filles. Conscient que sa succession allait créer une vaste polémique, il virait 75 000 euros sur le compte de Laeticia Hallyday avant son dernier souffle. Ce geste n’avait pas manqué d’interpeller la presse et avait alors éveillé des rumeurs folles. Paris Match titrait sur cette affaire et les fans de Johnny Hallyday se divisaient. LDPeople vous propose de revenir sur cette polémique à tête reposé, trois ans après le départ définitif de la rockstar.

Laeticia Hallyday ne peut pas lutter contre les fantasmes de l’opinion publique

Johnny et Laeticia Hallyday c’est avant tout une très belle histoire d’amour. Quoi que puissent en penser les détracteurs de la veuve, ils sont restés ensemble jusqu’à la fin du rockeur. Ils ont aussi adopté deux filles, Jade et Joy et leur famille était soudée dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle n’avait que 20 ans lorsqu’elle tombe amoureuse de l’idole des jeunes. L’année suivante, en 1996, ils se marient. Et déjà, ils rencontrent de vives critiques à cause de leurs 32 ans d’écart d’âge. Laeticia Hallyday fait figure d’arriviste et d’opportuniste car elle n’aura jamais à travailler de sa vie. Pourtant, elle s’engage dans des causes humanitaires et devient, au fil du temps, la directrice artistique de son mari.

Mais les questions d’argent ont la peau dure et alimentent les rumeurs les plus tenaces. Alors, lorsque Johnny Hallyday décide de faire un virement de 75 000 euros sur le compte bancaire de son épouse avant de disparaître, les fans sont partagés. Certains comprennent d’emblée la nécessité de ce geste. En effet, Laeticia Hallyday n’a pas de revenus sans le travail de son mari. Ce dernier se sait mourant. Il ne compte donc pas laisser son épouse et ses deux jeunes filles aux proies des aléas de sa succession. Il sait aussi qu’elle prendra du temps à se mettre en place en que ses comptes risquent d’être gelés pendant la procédure. Ce geste est alors celui d’un mari et d’un père prudent et généreux.

Un virement qui la sauve mais qui la met dans une position délicate

En revanche, tout le monde ne verra pas cet acte sous un bon œil. Certains diront même que Laeticia Hallyday lui aura forcé la main dans un moment de faiblesse. Mais est-il possible de croire qu’après plus de 20 ans de mariage, l’épouse de Johnny s’abaisse à ce genre de chose ? LDPeople se permet d’en douter. Laeticia Hallyday a tout fait pour faire rayonner son mari et l’épauler au mieux. Johnny et elle savent bien que son décès allait laisser Laeticia Hallyday dans une situation complexe. Pierre Billon, un proche du rockeur, témoigne des propos du défunt chanteur. Il avait dit à son épouse “Si je pars, tu vas t’en prendre plein la gueule”. Et il ne s’était malheureusement pas trompé.

Laeticia Hallyday aura attendu près de trois ans pour que les questions de succession soient enfin réglées. Et elle s’en sort avec des dettes phénoménales. Fidèle pour toujours à la mémoire du rockeur, elle a néanmoins retrouvé l’amour auprès de Jalil Lespert. De quoi alimenter de nouveau les critiques sur son compte.