Laeticia Hallyday se fait dézinguer totalement par un ami proche de Laura Smet

Ce samedi 18 octobre, Laeticia Hallyday a accordé une interview exclusive à Audrey Crespo-Mara dans Sept à huit. Si beaucoup ont trouvé que la jeune femme était sincère, d’autres n’ont pas aimé son attitude. C’était notamment le cas de Bernard Montiel, l’ami proche de Laura Smet. Explications.

Bernard Montiel s’en prend véhément à Laeticia Hallyday

Bernard Montiel, qui fait partie des amis proches de Laura Smet et qui a toujours défendu les intérêts des enfants de Johnny Hallyday a estimé que Laeticia Hallyday était une manipulatrice. D’ailleurs, il n’a pas voulu se laisser berner par la récente interview de la jeune femme sur TF1 : “Moi je vais lui décerner le César de la meilleure actrice (…) Déjà, elle n’a pas la même voix dans la vie” a-t-il commencé par dire. Il poursuit son propos et indique qu’une personne qui ne connaissait pas la veuve de Johnny Hallyday pouvait facilement se laisser manipuler à travers la télévision : “Il faut avouer que c’était extrêmement émouvant si on se laisse piéger“.

Effectivement, durant la fameuse interview, Bernard Montiel n’a pas apprécié la façon de faire de Laeticia Hallyday. Pour lui, elle n’était là que pour faire la promotion : “J’étais très choqué de ce discours là. Elle est venue juste pour faire la promotion du coffret qui sort vendredi prochain, uniquement pour ça. Elle ne veut plus venir en France, parce qu’elle n’en a rien à foutre de la France maintenant. Elle veut vivre entre St-Barth et Los Angeles, on peut comprendre, ça la regarde…” a-t-il notamment dit.

Laeticia ne s’occupe pas des critiques

Pour Bernard Montiel, si Laeticia Hallyday veut sortir de nouveaux morceaux de Johnny Hallyday, ce n’est pas pour “faire vivre Johnny dans le cœur des Français“, mais pour pouvoir “continuer d’aller chez Chanel et au restaurant“. En effet, d’après le chroniqueur, la jeune femme est très dépensière : “J’imagine que peut-être à 18 ans, il y aura un petit problème avec maman. Parce que si maman dépense tout… Maman est quand même très dépensière, ça, je le sais !” avait-il dit en parlant de l’héritage du taulier.

« J’arrive à aimer différemment. Mais Johnny est toujours là…»

Ses filles, ce nouvel amour qu’elle s’autorise, la question de l’héritage : #LæticiaHallyday se confie en exclusivité dans le « Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo.

📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1 . pic.twitter.com/TlDbC8hkbb — Sept à Huit (@7a8) October 18, 2020

De vives critiques de la part de Bernard Montiel qui ne touchent pas Laeticia Hallyday. En effet, celle-ci a affirmé lors de son interview dans “sept à huit” que ça faisait partie de la vie : “Ce n’est pas grave. On ne peut pas empêcher le jugement des gens. C’est aussi la vie de Johnny qui a suscité autant de fabulations et c’est l’histoire de toute sa vie. Encore une fois, je ne dénigre pas cette curiosité et ce jugement, je l’accepte (…) Je travaille sur sa mémoire dont je suis un peu la gardienne“. La veuve de Johnny Hallyday ajoute : “J’essaie de remettre la musique en avant, on a besoin de remettre l’essentiel en avant, on a besoin de retrouver Johnny à travers son art“.