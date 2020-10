Laeticia Hallyday se sépare de sa villa à Los Angeles de Johnny, elle dévoile les raisons

Dans une récente interview, Laeticia Hallyday a confirmé qu’elle se séparait de sa maison de Pacific Palisades à Los Angeles. Découvrez pourquoi.

Laeticia Hallyday de retour en France pour faire la promotion du coffret de Johnny

Depuis quelques jours maintenant, Laeticia Hallyday est en France pour faire la promotion du coffret “Johnny : son rêve américain“, dans lequel vous retrouverez notamment deux documentaires attendus avec impatience par les fans du rockeur. L’occasion pour la jeune femme de faire son retour dans la fameuse maison de Marnes-la-Coquette, un retour chargé en émotions : “A chaque retour en France, c’était son refuge. Il y a partagé des grands moments de joie, de peine, de désespoir, de doute avant de repartir en tournée. Il a reçu ici énormément d’amis. Ils y ont écouté beaucoup de musiques et regardé de films. Sa télé, ses guitares, sa musique, son ordinateur…” commence-t-elle par dire.

Laeticia Hallyday poursuit son propos en indiquant que la maison était encore en bazar et que rien avait été changé depuis le départ de Johnny Hallyday : “C’est un sacré bazar mais rien n’a bougé (rires). Chaque chose est à sa place, comme Johnny l’a laissé. Mes filles et moi en avons besoin”. Mais la jeune femme est aujourd’hui apaisée et arrive a être heureuse en entrant dans la bâtisse : “C’est la première fois que j’arrive à y entrer sans verser une larme, en étant heureuse et en paix. Cela peut paraître illuminé, mais j’ai l’impression que Johnny est là, qu’il veille sur nous. Je suis habitée par lui, tous les jours”.

Laeticia Hallyday contrainte de vendre sa maison à Los Angeles

Si Laeticia Hallyday ne sait pas encore ce qu’elle fera de la maison de Marnes-la-Coquette, elle sait en revanche ce qu’elle fera de celle à Los Angeles. En effet, la veuve est contrainte de se séparer de la villa de Pacific Palisades, dernière adresse connue de Johnny aux Etats-Unis : “Je vais garder la maison de Saint-Barth, c’est une maison familiale, mais je vais devoir me séparer de notre maison à Los Angeles. Johnny n’est plus là et elle est trop grande pour nous trois. Nous allons prendre une maison plus petite. Les filles pourront ainsi aller au bout de leurs études aux États-Unis. Après, elles feront ce qu’elles voudront. Je respecterai leurs choix de vie“.

Malgré cette séparation, Laeticia Hallyday veut rester à Los Angeles et d’ailleurs, elle est devenue définitivement Américaine il y a quelques semaines : “La cérémonie officielle a eu lieu en septembre. Là encore, j’ai respecté ses volontés, je suis allée au bout de la naturalisation. Je l’ai fait pour lui et j’en suis très fière. J’ai beaucoup appris des Etats-Unis en treize ans. Au début, je n’aimais pas Los Angeles. Je trouvais cette ville sans âme, sans culture, tentaculaire. J’ai la double nationalité, je suis française avant tout. Ce sont mes racines”.