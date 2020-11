Laeticia Hallyday: ses propos très violent qui vont faire bondir son ex, Pascal Balland

Laeticia Hallyday évoque sa relation terminée avec Pascal Balland. Elle utilise alors une comparaison qu’il risque de trouver déplaisante. En effet, l’ancien compagnon de Laeticia Hallyday est qualifié de “pansement” par la veuve du rockeur. Des propos pour le moins gênant pour celui qui croyait en cette histoire d’amour. De plus, Laeticia Hallyday a déjà trouvé un nouveau prétendant. Décidément, Pascal Balland n’a pas le beau rôle. Et cela malgré les compliments que lui adresse Laeticia Hallyday lors de son interview. En effet, pour beaucoup, Laeticia Hallyday n’a pas été tendre envers son ex-compagnon.

Laeticia Hallyday parle ouvertement de sa vie sentimentale dans les médias

La veuve du rockeur était de retour à la télévision pour faire la promotion du nouveau coffret de Johnny Hallyday. Un coffret comportant des séquences inédites. Celles de son dernier road trip sur les routes américaines et d’un concert exclusif à New York notamment. Mais rapidement, les questions étaient davantage portées sur la vie de la veuve. En effet, les médias n’ignorent pas que Laeticia Hallyday a rencontré l’amour. Un amour qu’elle pensait impossible pour elle depuis le départ de Johnny Hallyday. Pourtant, pendant un peu plus d’un an, elle a fréquenté Pascal Balland et retrouvait le goût de sourire.

Une première histoire d’amour se termine, une nouvelle histoire d’amour commence

En revanche, cette histoire d’amour n’était pas des plus simples. Comme Laeticia Hallyday l’explique lors de l’interview accordée à Sept à Huit, elle avait souvent la sensation de tromper son mari. Elle remercie d’ailleurs la patience et la compréhension de Pascal Balland à son égard. Car pour Laeticia, ils étaient souvent trois dans cette relation au lieu de deux. Mais malgré tous leurs efforts, ils ont fini par se séparer. Laeticia Hallyday ne regrette rien de ce qu’elle a partagé avec le restaurateur parisien. Elle est consciente qu’elle ne retrouvera jamais ce qu’elle avait avec Johnny Hallyday mais a compris aujourd’hui qu’elle pouvait s’autoriser d’aimer et d’être aimée. Selon elle, Pascal Balland aura été comme un “pansement” sur ses plaies.

Aujourd’hui, Laeticia serait en train de fréquenter un nouvel homme. Acteur et réalisateur, il aurait contacté la veuve du rockeur afin de préparer un biopic sur la vie de Johnny Hallyday. Jalil Lespert et Laeticia auraient même déjà fait en sorte que leurs enfants se rencontrent. Une nouvelle histoire d’amour qui semble déjà très sérieuse donc. Autant de révélations qui ne devraient pas donner le sourire à Pascal Balland. D’autant que les nouvelles en ce sens ne cessent d’arriver. En effet, Laeticia Hallyday aurait déjà présenté Jalil Lespert à son père. Mais ce n’est pas tout ! Ils seraient littéralement inséparables et se seraient fait un tatouage commun à Rome. Le tatouage représenterait les inscriptions J+L, les initiales de leurs deux prénoms. Pratique pour Laeticia puisque Jalil et Johnny sont des prénoms qui ont le même initial.