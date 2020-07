Laeticia Hallyday: son ex-agente balance des révélations hallucinantes et incroyables !

Laeticia Hallyday: Laurence Favalelli, ex-agente du couple Hallyday a pu observer le couple durant six. Elle dévoile des faits assez ahurissants sur la vie quotidienne des deux stars.

Récemment Laeticia Hallyday a fait son retour dans l’hexagone, en compagnie de ses deux filles, pour retrouver son nouveau compagnon qui s’appelle Pascal Balland. A peine arrivée en France, ils sont partis en direction de l’Italie. Les deux tourtereaux voulaient visiter la ville de Pise, l’un des joyaux de la Renaissance italienne avec sa célèbre tour. Ils ont pu explorer la ville. La veuve de Johnny Hallyday est venue en Europe, pas uniquement pour faire du tourisme. Elle a fait aussi le déplacement pour parapher un document permettant de cesser le conflit avec Laura Smet et David Hallyday sur le dossier de l’héritage du chanteur. Il faut dire que les enjeux financiers sont énormes. Les chansons de l’artiste génèrent des sommes importantes.

Le beau geste de David Hallyday

Récemment, l’excellent magazine people Closer a indiqué qu’un accord a été finalisé entre les protagonistes du dossier. David Hallyday a fait un très beau geste, puisque l’on a appris que l’interprète de plusieurs tubes a pris la décision de laisser sa part de l’héritage à sa sœur. Il serait parvenu à avoir les droits pour l’interprétation du titre « Sang pour sang », dont il avait assuré la composition pour son papa. A noter que Laura Smet a aussi glané les droits d’interprète du tube « Laura », sorti en 1987. « Elle qui déplorait, dans sa lettre qui a lancé la guerre de l’héritage, n’avoir même pas eu une guitare de son père et qui s’est longtemps heurtée à Laeticia pendant les discussions devient d’une certaine manière propriétaire d’une des plus belles ballades du répertoire de Johnny. », explique un proche du dossier.

Laurence Favalelli balance

Dans ce paysage qui devient assez consensuel, une personne vient troubler la sérénité ambiante. Laurence Favalelli a publié un ouvrage qui s’appelle Laeticia H. Au cœur du clan Hallyday, paru chez Michel Lafon, dans lequel elle balance de nombreux faits troublants. Récemment, la jeune femme a accordé un entretien au journal Le Parisien sur l’attitude de Laeticia Hallyday : « Je ne comprenais vraiment pas ce qu’elle voulait dire. Je me rendais compte que Laeticia était vraiment rivale de Laura, j’entendais ses attaques blessantes contre elle, j’ai vu David et Laura quitter la résidence de Marnes-la-Coquette sans avoir le droit de voir leur père avant son décès, et je n’aurais jamais pu penser qu’une chose pareille puisse se produire », a-t-elle indiquée. Un témoignage qui va encore dégrader un peu plus l’image de la veuve du taulier.

Plusieurs années après sa mort, Johnny Hallyday reste très populaire et sous le feu des projecteurs. Les ventes de disques et les passages à la radio le montre bien. Par ailleurs, le succès rencontré par Jean-Baptiste Guegan montre que le souvenir de Johnny Hallyday reste vivace. Personne ne l’a oublié. Il a marqué les esprits.