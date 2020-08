Laeticia Hallyday super loin d’être ruinée, voici les énormes sommes perçues grâce à son héritage

Récemment, Laeticia Hallyday a décidé de nouer un compromis avec David Hallyday et Laura Smet, les enfants aînés de Johnny Hallyday. Elle donc renoncé à la bataille judiciaire qu’elle avait engagée. De nombreuses interrogations planent encore concernant cette succession qui intéresse beaucoup les Français.

L’héritage de Johnny Hallyday est un sujet qui reste encore aujourd’hui très mystérieux. Laeticia Hallyday la veuve du chanteur a donc décidé de sceller un accord avec les enfants du taulier. Au ne sait pas exactement quels biens et quelles sommes les deux parties se sont partagés. Mais, pour le moment, Laeticia Hallyday n’a pas de problème financier. Les chroniqueurs de l’émission TPMP sur C8, ont récemment indiqué que la veuve du chanteur gagne de l’argent en louant la luxueuse villa Jade située dans l’île très prisée de la Jet Set : Saint-Barth. Les prix pratiqués sur ce genre de biens sont énormes.

La villa de Saint-Barth génère d’énormes revenus

Cela peut attendre plusieurs milliers d’euros par nuit. Selon Bernard Montiel, la villa se louerait entre 130.000 et 150.000 par semaine. Pour confirmer ses propos, le chroniqueur encourage le public à vérifier ce qu’il avance en se rendant sur le site de Eden Rock, la société qui commercialise des villas de luxe dont celle de Johnny Hallyday. Les tarifs varient entre 20.000 euros pour une chambre dans la villa en basse saison à plus de 130.000€ en haute saison. Pour ce prix-là, les hôtes peuvent profiter des services d’un maître d’hôtel et d’un chef cuisinier, pour assurer un bon séjour. Le site qui commercialise la villa précise aussi que pendant les fêtes de fin d’année, la durée de location minimale est de 10 nuits. Les tarifs peuvent donc s’envoler. Les revenus liés à ce bien sont donc très confortables. Sur cette île, seules de personnes très fortunées peuvent assurer le train de vie nécessaire. Le coût de la vie est très élevé. Ce qui n’empêche pas certains fans de se rendre sur l’île où Johnny Hallyday est enterré pour effectuer une sorte de pèlerinage.

Laeticia Hallyday a fait des économies

Laeticia Hallyday a commencé à réaliser des économies. Pour voyager, elle préfère le train à l’avion. C’est plus économique. La veuve de 44 ans est loin d’être à plaindre financièrement. Les observateurs attentifs de l’équipe de Cyril Hanouna suivent ce dossier de près. Ceux-ci indiquent que la jeune femme possède des sommes importantes, surtout par le biais d’un dispositif monté auprès d’un trust américain qui, selon les informations dévoilées par le chroniqueur Bernard Montiel, lui permettrait de disposer d’une somme de 50 millions d’euros environ. A côté de cet énorme pactole, il y a aussi tous les revenus générés par les multiples albums posthumes du chanteur. D’autant plus que le dernier album posthume de Johnny Hallyday fut un véritable carton. On se souvient encore des files d’attente de chanteurs qui attendaient impatiemment la sortie de cet opus qui était comme une relique pour les fans.