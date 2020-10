Laeticia Hallyday, superbe, signe enfin un grand retour sur les plateaux de télé française

Laeticia Hallyday n’était pas apparue, de son plein gré en tout cas, à la télévision depuis bien longtemps. Cela fait bientôt trois ans que Johnny Hallyday nous a quitté, et c’est aussi pour lui qu’elle accepte l’invitation de Sept à Huit. En effet, la veuve du rockeur souhaite annoncer la sortie d’un nouveau coffret, CD et DVD, à propos de Johnny. Il s’agit de son dernier road trip, en images. Donc, Laeticia Hallyday accepte de répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara. Alors que depuis deux ans, elle n’avait plus remis les pieds à la télévision, dans le JT de TF1 d’Anne-Claire Coudray.

Laeticia Hallyday en interview sur TF1

Fraîchement arrivée sur Paris avec ses princesses, Jade et Joy, Leatitia Hallyday a joué le jeu de Sept à Huit. Laissant derrière elle Los Angeles pour une période limitée, profitant de retrouver son compagnon, Pascal Balland. Laeticia Hallyday participait donc à l’mission diffusée le dimanche 18 octobre dernier, pour le plus grand bonheur de ses fans et de ceux de son défunt mari. Tout d’abord, c’était l’occasion de découvrir le résultat de sa nouvelle coupe de cheveux. En effet, sur Instagram, ses fans apprenaient qu’elle avait raccourci sa coupe. Mais jusqu’à présent, elle n’a pas partagé d’image d’elle pour nous la présenter. Ensuite c’est évidement l’occasion de l’entendre s’exprimer de vive voix face aux caméras. Car cela faisait longtemps que Laeticia Hallyday n’avait pas pris ma parole de la sorte.

Un nouveau coffret de Johnny Hallyday arrive

La maman de Jade et de Joy se lance dans le grand bain afin de faire la promotion d’un coffret très spécial. Il s’agit des “ultimes aventures de Johnny” comme le présente Laeticia Hallyday. Le 23 octobre prochain, les fans du rockeur vont pouvoir s’offrir des inédits de la star, presque trois ans après sa disparition. Pour Laeticia Hallyday, c’est une mission en son nom qu’elle remplit sur le plateau de Sept à Huit.

Une interview qui propose à Laeticia Hallyday de se confier sur sa vie sentimentale

Mais les questions d’Audrey Crespo-Mara ne vont pas se contenter de tourner autour de la carrière de Johnny Hallyday. En effet, il sera question de Laeticia Hallyday en personne. Notamment de sa vie de famille, de sa vie sentimentale, de ses projets. La journaliste l’aide à se livrer et c’est une Laeticia Hallyday émue qui va évoquer le fait d’aimer à nouveau. Audrey Crespo-Mara demande effectivement à la maman de Jade et de Joy si elle souhaite parler de son. nouveau compagnon. Ensuite, elle lui demande de décrire les difficultés que cela peut représenter pour elle, pour son compagnon ou pour son couple, que d’être accompagné par le souvenir si prégnant de Johnny Hallyday. Les aveux de Laeticia Hallyday sont touchants, sincères et ne manqueront pas de procurer de l’émotion chez son public. Car c’est avec les yeux plein de larmes et la voix serrée qu’elle répond.

Laeticia Hallyday admet qu’elle ne savait pas qu’elle serait capable d’aimer un autre homme que Johnny. Mais elle est parvenue à trouver une nouvelle façon de le faire. Une manière qui fait que dans son couple avec Pascal Balland, Johnny Hallyday a toujours une place. Elle reconnaît également le courage dont fait preuve son nouveau compagnon. Le courage d’accepter que Laeticia Hallyday ne soit jamais capable de faire une croix sur son défunt mari.

Une belle performance pour la maman de Jade et de Joy

Laeticia Hallyday relevait donc ce défi que de se faire interviewer pour la télévision. Et elle est encore très à l’aise devant les caméras. Bien que souvent émue et de nature pudique, elle offre un témoignage sincère aux téléspectateurs. Un témoignage qu’ils attendaient certainement depuis qu’ils la savent en couple. Voilà qui aura de quoi les rassurer sur le fait qu’elle tourne la page vis à vis de Johnny Hallyday. Car non seulement elle se refuse à l’oublier, il continue de l’accompagner dans se vie au quotidien. Et surtout, elle fait en sorte de tenir ses promesses et de délivrer un nouveau coffret du rockeur. Les fans de Johnny Hallyday peuvent d’ailleurs déjà écouter le titre inédit qui sera présent dans ce coffret. Il s’agit de Deux sortes d’hommes et Laeticia Hallyday l’a mis en ligne dès que possible.

Si le titre inédit est déjà lâché dans le public, le coffret réserve évidemment de nombreuses autres surprises du même acabit. C’est donc avec une émotion particule que Laeticia Hallyday a travaillé à permettre à ce projet de voir le jour. Et toujours cette même émotion qui la suit en en faisant la promotion. Les derniers moments de son défunt mari seront disponibles dès le 23 octobre. Les fans de Johnny Hallyday seront présents au rendez-vous. Impossible de manquer quoi que ce soit qui concerne le célèbre rockeur. Et encore moins des morceaux inédits, des images inédites et un concert inédit, près de trois ans après sa disparition.