Laeticia Hallyday pète un plomb, dézingue violemment et humilie David Hallyday !

Ce jeudi 16 juillet, est sorti un papier sur Laeticia Hallyday dans Paris Match. Dans cette interview, cette dernière explique avoir récemment écrit une lettre à David Hallyday pour lui parler de Jade et Joy et renouer le contact qui a été rompu depuis de longs mois. Un message laissé sans réponse…Explications.

Fin du calvaire juridique

Y a-t-il réconciliation possible entre les deux familles de Johnny Hallyday ? C’est la question que tout le monde se pose depuis la fin du calvaire juridique entre Laeticia Hallyday et Laura Smet. Mais hélas, ce n’est pas gagné. Si aujourd’hui, la femme de Johnny veut tourner la page, il semblerait que le traité de paix ne se signera jamais entre les deux camps : « Maintenant, j’ai une vie à reconstruire. Avec Jade et Joy, mais sans Johnny. Je vais écrire un nouveau chapitre. Il n’effacera pas les précédents, mais c’est sûr que cet accord, il y a un avant et un après« .

Et cet après, se fera sans Laura Smet, qui ne veut plus rien savoir de Laeticia Hallyday. Pour la fille de Johnny, elle ne fait plus partie de la famille, mais de son ex-famille : « On parle de famille recomposée qui n’est même plus puisque, c’est une ex-famille », a-t-elle tout d’abord dit avant de préciser son propos : « Je ne souhaite aucun mal à Laeticia, mais je souhaite qu’elle me laisse tranquille et qu’elle arrête de parler à ma place sur mon rapport avec mon père ». Les deux femmes veulent donc avancer, mais il semblerait qu’elles prendront, des chemins séparés.

David Hallyday ne donne pas signe de vie à Laeticia

Dans cette même interview, Laeticia Hallyday explique que le testament de son mari était un testament d’amour pour l’ensemble de sa famille : « Johnny aimait ses enfants, tous les quatre. Différemment, mais il les aimait. Je sais, moi, que son testament, quoi qu’on en pense, était un vrai testament d’amour. Il n’a jamais voulu faire du tort à ses aînés. Je pense qu’il souhaitait nous protéger tous, et plus particulièrement Jade et Joy, parce qu’elles étaient plus petites. J’espère qu’à présent tout le monde le comprend« .

Pas certain que tout le monde comprend justement. Et si pour le moment, les échanges avec Laura et David ne se sont faits que par avocats interposés, Laeticia Hallyday a tenté de contacter directement le fils de Johnny Hallyday pour renouer avec lui : « J’ai écrit un message à David à propos de mes filles, qui aimeraient retrouver leur frère. Il ne m’a pas répondu » a notamment dit la femme du taulier. Pour autant, cette dernière a tout de même mis un petit tacle à son « beau-fils, qui désirait obtenir un droit de regard sur l’œuvre de son père : « Je suis la gardienne de l’œuvre de mon mari ». Voilà qui est dit !