Laeticia Hallyday tacle son beau-fils David Hallyday: d’après elle, il ignore les deux filles cadettes de Johnny

Ce mercredi 15 juillet, Laeticia Hallyday posait en Une du magazine Paris Match. Et si la veuve du Taulier faisait les gros titres, c’était pour “tout confier” sur la saga de l’héritage Johnny. Elle s’est plainte notamment de ne pas avoir de nouvelles de David Hallyday, qu’elle a essayé de joindre au sujet des deux filles adoptives du défunt rockeur, Jade et Joy, âgées respectivement de 15 ans et de 11 ans. Quel message essaye de faire passer celle que certains considèrent comme une marâtre impitoyable ?

Une belle-mère réconciliante ?

Laeticia Hallyday sort d’une longue bataille judiciaire qui l’a opposée pendant deux ans à Emma Smet et David Hallyday, la fille et le fils aîné de Johnny que ce dernier a laissé sans héritage. Il a tout versé aux deux filles cadettes qu’il a adoptées avec Laeticia, ce qui est pourtant contraire à la loi française. Récemment, Gilles Gauer, l’avocat de Laeticia, laissait penser à un réchauffement dans les relations familiales. Début juillet, il déclarait en effet dans un communiqué officiel : « Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday ». Laeticia se plaçait ainsi comme une belle-mère généreuse, oeuvrant pour la réconciliation des deux clans Hallyday. Qu’en est-il vraiment ?

Deux clans irréconciliables à jamais

Le 3 juillet 2020, Laeticia Hallyday a en effet signé un accord avec Laura Smet, comédienne aujourd’hui âgée de 36 ans. Laeticia n’a pas perdu de temps pour communiquer à la presse sa volonté de faire fi du passé : “Si on avait pu se mettre autour d’une table, avec de l’empathie et de la compassion, je suis sûre qu’on aurait pu régler le problème bien plus tôt. On se serait serrés dans nos bras et on aurait avancé. Maintenant, j’espère qu’on va le faire.”, déclare-t-elle à Paris-Match. Un espoir bien mince quand on connaît la réalité de la situation. Car si Laeticia soigne son image de belle-même réconciliante, il n’a pas fallu longtemps à Laura Smet pour rectifier le tir et donner sa version des faits. La jeune femme n’y est pas allée par quatre chemins et s’est empressée de lui répondre : il « n’y aura jamais de paix possible » confie-t-elle à Vincent Parizot sur RTL. Pour que les choses soient bien claires, elle ajoute : « Je souhaite qu’elle me laisse tranquille et qu’elle arrête de parler à ma place sur mon rapport avec mon père. »

David aux abonnés absents ?

Pas étonnant que David, chanteur comme son père, ne réponde à Laeticia qui dit avoir “ écrit un message à David à propos de mes filles, qui aimeraient retrouver leur frère« . David refuse-t-il de voir ses deux plus jeunes soeurs ou bien en veut-il tout simplement ne plus entendre parler de sa belle-mère, comme sa soeur ? En décembre 2019, il expliquait au journal suisse Le Matin : « La rage, je ne l’ai plus. Enfin, toujours un petit peu quand même. Il y a des choses qui ne guérissent jamais. Ce qui est fait est fait et personne ne pourra mettre un pansement là-dessus« .

Alix Brun