Laeticia Hallyday totalement endettée: cette façon de rembourser qui ne va pas plaire du tout au fans du taulier !

L’héritage de Johnny Hallyday aura été un sujet d’actualité qui aura défrayé les médias. Mais avec cette succession, Laeticia Hallyday se retrouve devant des dettes énormes. Le célèbre rockeur avait toujours une ardoise de plus de 30 millions d’euros réclamés par le fisc français. La nouvelle conquête de Pascal Balland envisage donc de vendre quelques souvenirs très particuliers de Johnny.



Pour tenter d’éponger cette dette, Laeticia Hallyday a dû se résoudre à prendre des décisions difficiles. La mère de Jade et Joy a annoncé, il y a quelques jours, se séparer de la villa de Los Angeles. Une demeure dans laquelle le clan Hallyday a vécu durant de nombreuses années. C’est dans cette maison que Jade et Joy ont grandi et qu’elles continuaient de vivre depuis la disparition de leur père. Une célèbre agence immobilière américaine a reçu un mandat il y a quelques jours pour assurer cette transaction. Ce bien a donc été mis à la vente pour un montant de 15 millions d’euros. Laeticia Hallyday a pour objectif avec cette rentrée financière, de rembourser ses débiteurs. Cette somptueuse villa, située dans le très chic quartier de Pacific Palisades, est un véritable petit bijou. Elle est composée de sept chambres, d’une salle de projection de cinéma privée, d’une immense piscine et d’un garage pouvant accueillir un grand nombre de véhicules.



Et c’est justement dans cette dernière partie de la maison que se trouvent quelques-unes des plus belles acquisitions de Johnny Hallyday. On connaît la passion du chanteur pour la belle mécanique. Tout au long de sa carrière, les fans auront pu découvrir Johnny Hallyday au volant des plus beaux bolides aussi bien sur 4 roues que sur 2. Il est difficile d’estimer ce qui se trouve dans ce garage, mais il doit probablement encore rester de véritables pièces de collection. Certaines rumeurs affirment, que Laeticia Hallyday serait prête à se séparer de ce stock de voitures et de motos d’exception.



Selon un article publié dans le magazine Closer, plusieurs véhicules auraient déjà d’ailleurs été vendus. Comme notamment une voiture de la célèbre marque italienne Maserati. ” Elle a un peu fait ses comptes, elle a regardé ce qui était dans le trust, ce que cela pouvait lui apporter comme revenu, le train de vie de Johnny, toutes les maisons, le personnel, les dettes fiscales qu’il y avait, etc. Elle s’est dit que ce n’était pas aussi large qu’elle pouvait le penser “. Plusieurs voitures ont déjà été mises ces dernières années sur le marché. Comme un exemplaire très rare d’une Ferrari 512 TR Rosso de 1994. Ce modèle d’exception de la marque au cheval cabré avait été négocié pour la somme extraordinaire de 240 000 euros. Car si sa cote réelle se situe aux alentours de 120 000 euros, le fait qu’elle appartienne à Johnny change beaucoup la valeur de cette pièce. Il en est donc de même pour toutes ses voitures et toutes ses motos. Même s’il est presque impossible de faire un inventaire exact de ce que Laeticia Hallyday possède encore, il doit exister de réels petits bijoux qui dorment dans ce garage californien.

Concernant les dernières acquisitions du chanteur préféré des Français, on sait qu’il était l’heureux propriétaire d’une Lamborghini Aventador SV dans laquelle il aimait se balader dans les rues de Los Angeles. On l’a également vu à plusieurs reprises au volant d’une Mercedes AMG GTS de couleur jaune. Il aura également été l’heureux propriétaire d’une Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, un cabriolet des plus luxueux. Mais la liste ne s’arrête évidemment pas là. Puisque plusieurs clichés montraient le célèbre rocker au volant d’une Bentley Continental GT décapotable, mais aussi un Hot Rod Coddington, un véhicule emblématique des États-Unis.

Connu pour sa passion automobile, le père de David et Laura aurait également eu dans sa collection une Ford GT, une AC Cobra 427, et une Cadillac série 62 cabriolet. Tout cela pour uniquement parler des voitures. Car en plus de sa passion pour les voitures, Johnny était un fou de moto. On se remémore d’ailleurs les images de ses funérailles lors desquelles un nombre impressionnant de bikers avaient suivi le cortège. Et concernant les deux-roues, il est très difficile également d’affirmer ce qui se trouve encore dans sa collection. Totalement passionné par les Harley-Davidson, Johnny Hallyday avait également un faible pour quelques autres marques. On l’avait d’ailleurs vu au guidon, durant sa vie, de moto anglaise comme la Triumph ou encore de la très puissante Ducati. Une marque italienne célèbre pour ses modèles aux vitesses de pointe vertigineuses.



Il devrait donc rester dans la villa de Los Angeles plusieurs véhicules d’exception que Laeticia Hallyday pourrait mettre sur le marché. Des petits trésors qui devraient voir leurs prix exploser lors de probables enchères. Ce serait donc un moyen pour la nouvelle compagne de Pascal Balland de faire rentrer une grosse somme d’argent. De plus, suite à sa décision de déménager dans une habitation plus modeste, il paraît difficile de penser stocker une telle collection. Mais pourquoi ne pas imaginer que le futur acheteur de la splendide demeure de Pacific Palisades ne réalise une transaction avec le garage complètement garni. Quel que soit le nouvel acquéreur de ces petites merveilles, cette vente pourrait rapporter un véritable pactole à Laeticia Hallyday. Une somme qui lui sera nécessaire pour rembourser les 30 millions d’euros d’impôts toujours dus à l’État français. Un montant auquel il faut ajouter les 1,12 millions d’euros que la mère de Jade et Joy doit encore à Laura Smet. Cette dernière transaction clôturera la part d’héritage que la sœur de david devait toucher.



Quoi qu’il en soit, Laeticia Hallyday semble bien dans l’obligation de revoir son train de vie à la baisse. Même s’il existe encore de nombreuses rentrées financières qui devraient lui permettre d’assurer l’éducation de ses deux filles. Il existe en effet les droits d’auteur versés par la SACEM. Et selon plusieurs estimations, c’est un chèque de 3 000 000 d’euros que Laeticia pourra déposer sur son compte chaque année. En réalité, il s’agit de 5 millions dont deux seront partagés entre David et Laura. Il reste toujours au clan Hallyday la somptueuse demeure de Saint-Barthélemy, la villa Jade, dans laquelle toute la petite famille aime passer les vacances. Loin d’être dans le désarroi le plus total, Laeticia doit quand même visiblement faire ses comptes chaque fin de mois.