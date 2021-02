Laeticia Hallyday: toujours en conflit avec sa fille Jade, elle tente un nouveau rapprochement

Depuis fin 2020, Laeticia Hallyday et sa fille aînée, Jade Hallyday, ne se parleraient toujours pas ! Alors la veuve du taulier cherche tant bien que mal à se réconcilier avec la jeune ado. Elle vient une nouvelle fois de faire un pas vers la sœur de Joy. Retour sur ce dernier épisode de la saga Hallyday.

Pour la jeune Jade Hallyday, la vie n’a pas été facile, malgré ce qu’on peut en dire. En effet, l’héritière a perdu son père en décembre 2017. Elle n’avait que 13 ans. Si elle s’est relevée de ce choc tragique avec dignité, elle a dû vite faire place à Pascal Balland, le nouvel amant de sa mère. Ce restaurateur a ainsi vécu pendant un an avec elle, sa sœur cadette Joy et sa mère Laeticia Hallyday. Jade a pris sur elle pour l’accepter. Elle a fini par l’apprécier et même s’attacher à lui. Oui mais voilà, sa mère a fini par rompre avec lui.

Jade, en pleine crise d’ado



Jade ne s’était pas préparée à voir Pascal Balland disparaître de sa vie. Cette rupture sentimentale l’a beaucoup marquée. Ensuite, elle a vu sa mère s’emmouracher pour un nouvel homme. En effet, Laeticia Hallyday a eu un coup de foudre pour le réalisateur Jalil Lespert. Elle n’a pas pu s’empêcher d’en parler dans la presse et sur les réseaux sociaux. A Paris-Match, elle explique qu’elle se rend compte très vite qu’il s’agit d’une belle histoire d’amour. « Pas question de jongler entre mensonge et faux-semblants », avait-elle par exemple lancé aux journalistes de Paris-Match. « Jalil, sa poésie, sa culture, son élégance, l’emmènent à des années-lumière des infortunes de la restauration. »

« Elle trouve ça agaçant ».

Et là, pour la jeune Jade, ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Depuis, l’ado de 17 ans reprocherait à sa mère sa facilité à passer d’un homme à l’autre. Depuis fin 2020, Jade s’éloigne de cette dernière. Certes, elles ont passé les fêtes de noël ensemble à Marnes-la-Coquette mais dès qu’elle l’a pu, Jade a saisi l’occasion pour s’enfuir chez des amis à Marrakech. D’après Ici Paris, les tensions seraient ainsi montées d’un cran quand la jeune adolescente a pris le chemin de l’aéroport : « La jeune adolescente aurait refusé que sa mère l’accompagne et aurait demandé à ce que ce soit Carl, le chauffeur, qui la dépose à l’aéroport », a ainsi détaillé Ici Paris.

« Elle trouve ça agaçant que sa mère passe ses journées à se prendre en photo sur la plage à Saint Barth, qu’elle passe sa vie à communiquer, parce que Laeticia expose énormément sa vie, pour rester la vedette qu’elle est peut-être, pour rester proche des fans, je ne sais pas » expliquait quant à lui Bernard Montiel sur le plateau de TPMP.

Laeticia Hallyday tente de se rapprocher de sa fille comme elle le peut. En Story, le 17 janvier, elle avait partagé un message en story : « Je suis si fière et chanceuse d’être ta maman. » Aujourd’hui, elle retente la même stratégie. Elle partage en effet à nouveau une photo d’elle et de Jade en story, avec le message simple mais fort “I love you”. Seule ombre au tableau : Jade lui reproche son addiction aux réseaux sociaux. Ne vaudrait-il pas mieux une conversation en tête-à-tête ? Espérons en tous cas qu’elles arriveront bientôt à se rabibocher.