Laeticia Hallyday “Tristesse infinie”… la veuve pleure de tout coeur la disparition d’un très grand ami de Johnny

Laeticia Hallyday: La maman de Jade et Joy partage sa tristesse. Elle vient de perdre celui qu’elle considérait comme un ami, le créateur de mode Kenzo Takada.

Laeticia Hallyday a rendu hommage sur son compte instagram au créateur de mode Kenzo Takada. Le monde entier pleure ce géant de la création vestimentaire. Considéré comme une légende de la mode, Kenzo Takada n’a pas survécu au Covid-19. Pionnier de la création de mode dans son pays natal, le Japonais s’est éteint ce dimanche 4 octobre. Il avait 81 ans.

Laeticia Hallyday: « Les mondes de la mode et de la décoration sont en deuil ce soir. »

Sur le compte Instagram officiel de sa marque, son équipe lui a rendu hommage. « Kenzo Takada nous a quitté ce jour. Il était un homme formidable et un créateur inspirant. Nous étions fiers de collaborer avec lui. Les mondes de la mode et de la décoration sont en deuil ce soir. Nous garderons en mémoire son sourire et sa joie de vivre communicative. »

« Un designer absolument brillant (..) iconique (…) révolutionnaire à tous égards. »

Les internautes ont été nombreux à s’émouvoir de sa disparition. On pouvait lire les commentaires suivants : « Mille fleurs en pensées. Quel joli passage dans la vie. » Ou encore « Rest In Peace Kenzo, vous étiez un designer absolument brillant, dont le travail n’était pas seulement iconique mais révolutionnaire à tous égards. Tu vas nous manquer. »

Un professionnel de la mode partageait également ce touchant témoignage : « Je travaille dans la mode avec bonheur après avoir rencontré ses créations dans les années 80′, Mr Kenzo est une de mes icônes de la mode. Je vous remercie d’avoir partage votre talent et votre joie de vivre communicative, reposez en paix ».

Laeticia Hallyday

Un dernier hommage rassemblera ses proches et ses admirateurs à la Maison funéraire jeudi 8 octobre toute la journée. En attendant, de nombreuses personnalités se sont exprimées sur les réseaux sociaux. Parmi elles, Laeticia Hallyday n’a pas perdu de temps pour s’épancher. La veuve du taulier a partagé une photo d’elle aux côtés du créateur.

Elle accompagne le cliché du long message suivant : “Au revoir Kenzo. Tristesse infinie et respect éternel #Kenzo l’homme qui nous a couvert de fleurs pour toujours et à jamais une inspiration. Sa gentillesse, son talent et son sourire contagieux nous manqueront beaucoup. Son esprit apparenté vivra éternellement. »

« Je me souviens de ces moments intemporels. C’était en #Thaïlande à l’époque… Tant de beaux souvenirs et vous en faisiez partie. Repose en paix. ADIEU MAÎTRE. Aujourd’hui, vous vous retrouverez au paradis”, a-t-elle poursuivi. Kenzo Takada avait fait ses adieux à la mode en 1999, avec un dernier défilé mémorable qui s’était déroulé au Zénith de Paris.