Laeticia Hallyday: Qui est vraiment Jalil Lespert cette homme qui la fait craquer comme jamais

Laeticia Hallyday et Pascal Balland c’est fini ! Mais la veuve du rockeur ne va perdre son sourire qu’elle avait mis tant de temps à retrouver. En effet, une histoire se termine qu’une autre commence déjà. Laeticia Hallyday retrouve l’amour dans les bras d’un acteur et réalisateur, Jalil Lespert. C’est Voici qui révèle enfin l’identité du nouveau compagnon de la maman de Jade et Joy, alors que les rumeurs de sa récente rupture s’amplifiaient. La veuve de Johnny Hallyday s’épanchait sur la difficulté de vivre à deux quand elle se sait incapable d’oublier son défunt mari. Mais visiblement, Jalil Lespert serait capable de supporter la présence de Johnny dans la vie de Laeticia Hallyday. En effet, c’est grâce au rockeur que les tourtereaux se sont trouvés.

Laeticia Hallyday serait sur un petit nuage

Laeticia Hallyday et Pascal Balland étaient bien partis pour former un couple durable. Sérieux l’un envers l’autre, ils avaient même présentés leurs enfants entre eux. Toutes les familles recomposées savent qu’il s’agit d’un grand moment. Mais peut-être que la distance et la pandémie ont accéléré la fin de cette idylle. En effet, Laeticia Hallyday et ses filles vivent principalement à Los Angeles. Elles se redent à Paris de façon ponctuelle mais voyagent beaucoup moins voire pas du tout depuis le début de la crise sanitaire mondiale. Tandis que Pascal Balland est plus souvent à Pris qu’à Los Angeles pour sa part. Enfin, un autre élément qui ne semblait pas forcément aller de soi entre eux, c’est la grande présence de Johnny Hallyday dans la vie de Laeticia. En effet, elle expliquait lors d’interviews qu’elle avait la sensation de faire ménage à trois car Johnny ne la quitterait jamais.

Une nouvelle histoire d’amour prometteuse

D’après les proches de la veuve du rockeur, il ne serait alors pas étonnant que son idylle avec Pascal Balland ait pris fin. En revanche, elle ne se laisse pas abattre, tout en gardant Johnny à l’esprit. Car c’est pour promouvoir le nouveau coffret du chanteur que Laeticia Hallyday se rendait sur les plateaux de télévision. Et c’est effectivement grâce à Johnny que Laeticia Hallyday rencontre Jalil Lespert. Cet homme de 44 ans est un acteur et un réalisateur français à succès. Aussi, il serait entré en contact avec Laeticia Hallyday afin de préparer un biopic sur la vie de la légende de la musique. Une idée qui a forcément enthousiasmé Laeticia Hallyday qui souhaite dédier une partie de sa vie à rendre hommage à son défunt mari. Cela va alors la conduire à discuter souvent avec Jalil Lespert.

Les rumeurs voudraient que ce soit pour déclarer son amour à Laeticia Hallyday que le comédien et réalisateur partageait une vidéo de deux allumettes sur son compte Instagram. L’une des allumette s’embrase, enflammant la tête de l’autre, se collant l’une contre l’autre. Une image poétique qui laisse rêveur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert) le 30 Oct. 2020 à 4 :19 PDT

Pour le moment, aucune officialisation n’a été faite de la part des présumés amoureux. Mais d’après Voici, ils auraient profité des vacances de la Toussaint pour permettre à leurs enfants respectifs de se rencontrer. En effet, Jalil Lespert a trois enfants : Aliosha, Gena et Kahina. Et il serait tout aussi attentionné envers ses enfants que Leaticia Hallyday envers ses filles. Un autre point commun qui va les rapprocher, en plus de leurs engagements humanitaires et de leur admiration pour Johnny Hallyday.