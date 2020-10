Laeticia Hallyday: une rare photo d’elle refait surface, chemise ouverte, on voit tout!

Laeticia Hallyday serait-elle nostalgique ces deniers temps ? La veuve de Johnny Hallyday se rend sur divers plateaux de télévision pour faire la promotion du coffret nouveau inédit du rockeur. L’occasion pour elle de revivre les derniers moments de la vie de son homme. Ainsi, c’est tout à fait logique qu’elle se sente quelque peu mélancolique. Mais Laeticia Hallyday choisit de mettre en avant la joie à travers ses souvenirs plutôt que de s’appesantir sur l’absence et la manque. Alors, sur son compte Instagram, elle partage une rare photo d’elle qui la ramène des années en arrière. Une photo dans laquelle Laeticia Hallyday porte une tenue sublime, très osée.

Laeticia Hallyday partage une photo d’elle, saisissante de beauté

Laeticia Hallyday était récemment de retour à la télévision. Sur le plateau de C à Vous ou bien sur celui de Sept à Huit, la maman de Jade et de Joy parlait de Johnny Hallyday avec émotions. En effet, cette période de promotion pour le dernier coffret du chanteur, presque trois ans après son décès, a du être éprouvante pour elle. Des larmes plein les yeux et la voix parfois chargée de tremolos, Laeticia Hallyday devait se replonger dans un passé pas si lointain. Car pour elle, Johnny Hallyday est toujours près d’elle et le sera toujours. Evoquant sa relation avec Pascal Balland, elle parlait même d’avoir la sensation d’être dans “un couple à trois”. Impossible pour elle de faire une croix sur le grand amour de sa vie. Pour elle, il était bien plus qu’un mari. Laeticia Hallyday fera donc en sorte de faire vivre sa mémoire.

Il se pourrait également que ce soit ce genre de considérations qui aient mis un terme à son idylle avec le restaurateur parisien. En effet, Closer annonçait la rupture de Laeticia Hallyday et de Pascal Balland dans ses colonnes. Peut-être que les propos tenus à l’égard de Johnny Hallyday lui ont fait comprendre qu’il n’aura jamais la première place dans son cœur ?

Un souvenir dans lequel l’on peut l’admirer sous (presque) toutes les coutures

Dans un tel contexte, il n’était pas étonnant alors que quelques jours plus tard, les souvenirs reviennent se heurter au présent. Sur son compte Instagram, Laeticia Hallyday partageait une image d’elle datant de quelques années en arrière. Forcément du temps où Johnny était encore près d’elle. Mais ce qui a retenu l’attention de ses fans, c’est aussi la tenue que la maman de Jade et de Joy portait sur cette photo. En effet, Laeticia Hallyday est tout simplement sublime. Son haut est déboutonné et laisse entrevoir ses formes féminines de façon suggestive.

Sans rien sous son débardeur fin et ouvert sur le devant, cette image risque de faire parler d’elle pendant longtemps. Mais comme c’est écrit sur la photo de Laeticia Hallyday c’est effectivement “un joli souvenir qui refait surface”. Absolument superbe, la veuve du rockeur savait déjà prendre la pose. Mais son regard et son sourire en disent long sur cette ancienne photographie. En effet, il faudra encore de la patience pour que la peine ne se lise plus dans ses yeux.