Laeticia Hallyday victime d’accusations “impudique” sur la toile, une habitude qui choque ses amis

Véritable addict des réseaux sociaux, Laeticia Hallyday étale sa vie aux yeux de tous. Depuis son mariage avec Johnny Hallyday, sa vie n’a plus rien de secret. En effet, les moindres détails de sa vie privée sont évoqués dans les médias, mais également sur le web. Mais la mère de Jade et Joy semble également avoir pris goût à ce petit jeu. Et très souvent, Laeticia Hallyday est, elle-même à l’origine des informations les plus croustillantes. D’ailleurs, sa dernière histoire d’amour ne fait pas exception à la règle. Après sa rupture avec le restaurateur Pascal Balland, les fans ne l’imaginaient pas refaire si vite sa vie.

Mais comme souvent en amour, on ne choisit pas toujours. Aujourd’hui, Laeticia Hallyday est aujourd’hui au bras d’un autre homme. Naturellement, toute la presse s’est immédiatement intéressée au nouvel élu de son cœur. Et il est vrai que Laeticia n’a rien fait pour cacher cette idylle. En couple avec le réalisateur et acteur Jalil Lespert, la veuve de Johnny Hallyday s’est affichée sans aucune retenue. Et malgré les critiques, elle n’hésite pas à partager son nouveau bonheur avec ses fans ou avec ses détracteurs. Notamment sur Instagram dont elle semble véritablement devenue incapable de se passer.

Laeticia Hallyday

Dans un ouvrage consacré à Laeticia Hallyday, Laurence Favalelli évoque d’ailleurs ce sujet. ” Les journées avec Laeticia sont les mêmes à LA, à New York ou à Paris. Le matin, elle descend au petit-déjeuner en pyjama de soie Victoria’s Secret avec ses lunettes de soleil et son téléphone, elle s’installe, fait défiler les commentaires parus sur son post Instagram de la veille, s’arrête sur celui-ci ou celui-là, d’un “Nobody“, comme certains le disent dans son monde, regarde les profils des gens qui l’intéressent ” explique l’auteur du livre, intitulé Laeticia H, au cœur du clan Hallyday. L’ancien mannequin ne semble donc plus pouvoir vivre sans cette vie sur la toile. Même si certains lui reprochent de parfois manquer de décence.

Pire, de s’exposer de manière inutile. Car il faut bien avouer, que Laeticia est parfois la cible d’attaques virulentes. Loin de ces considérations, Laeticia Hallyday ne peut apparemment pas s’empêcher de communiquer avec sa communauté. La dernière preuve de cette addiction est le début de sa relation avec Jalil Lespert. Car depuis le rencontre, des stories tournent autour de cette relation. En effet, les deux tourtereaux ont déjà partagé quelques clichés de leur dernier séjour à Rome. Notamment avec des vidéos dévoilant des moments très complices. À l’occasion de ce voyage, Laeticia Hallyday et Jalil Jespert se sont effectivement fait tatouer ensemble. Ni une ni deux, le souvenir était gravé par l’objectif et rendu disponible aux internautes.

Pourtant, Laeticia et Jalil ne se connaissent finalement que depuis peu. À de nombreuses reprises durant cet été, le réalisateur a appelé Laeticia pour des raisons professionnelles alors qu’elle se trouvait encore à Saint-Barth. Après son biopic sur Yves Saint Laurent, Jalil Lespert voulait tourner une œuvre dont Johnny serait le sujet principal. Au fil du temps, une complicité est née entre eux. Dès son retour à Paris, Laeticia Hallyday a donc pu mettre un visage sur une voix. Contre toute attente, la magie semble avoir opéré, le coup de foudre arrivé ! Très rapidement, ils sont devenus inséparables.