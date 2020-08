Laeticia Hallyday vient de vivre un moment inimaginable et incroyable avec Pascal Balland son chéri !

Toujours présente sur l’île de Saint-Barthélémy dans les Caraïbes, Laeticia Hallyday prend du bon temps en compagnie de ses filles, Jade et Joy, de sa mère et de sa sœur. Mais depuis quelques jours, Pascal Balland l’aurait rejoint afin de passer le reste du séjour en compagnie de la nouvelle élue de son cœur.

Fidèle à son habitude, la veuve de Johnny Hallyday partageait ce samedi 22 août une story sur son compte Instagram où on peut découvrir les amoureux lors d’une plongée en Mer. Équipés de bouteilles et de tout le matériel nécessaire, Pascal Balland et Laeticia Hallyday se sont une sortie sous-marine afin de découvrir les trésors cachés de l’océan Atlantique. Durant cette balade dans les eaux limpides des Caraïbes, les tourtereaux ont eu la chance de rencontrer une faune et une flore sous-marine des plus luxuriantes, mais également des tortues de mer passant dans les parages. Un moment suspendu dans le temps pour les amoureux qui semblaient très heureux de partager cette activité en commun. La maman de Jade et Joy en a profité pour partager avec ses followers le souvenir de cette journée si spéciale où les amoureux étaient réellement sur un petit nuage.

Mais si le tableau est parfaitement idyllique, il semblerait bien qu’il existe des tensions dans le couple, et que selon une source proche se trouvant sur l’île, tout ne serait pas rose pour autant. Il est probable que la longue séparation entre Pascal Balland et Laeticia Hallyday ait un peu mise à mal leur relation. Pourtant, la veuve de Johnny devrait être très heureuse d’enfin pouvoir retrouver son compagnon ainsi que toute sa famille avec un grand nombre de problèmes en moins. En effet, depuis début juillet, un accord a été trouvé entre Laura, David et Laeticia Hallyday pour enfin régler le problème de succession qui leur gâchait littéralement la vie depuis plusieurs mois. Un accord qui a été trouvé à la dernière minute et qui a permis à toutes les parties de pouvoir reprendre une certaine normalité dans leur vie.

Avec la fin de la quarantaine et la réouverture des liaisons aériennes, Laeticia avait donc pu rejoindre la France accompagnée de ses enfants avant de se rendre à Saint-Barthélémy pour y passer les vacances. Tout semblait donc se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais apparemment, il existerait bel et bien des tensions entre les deux tourtereaux, car un observateur affirme que jamais on avait vu Pascal Balland se comporter de cette manière.

Peut-être, le restaurateur parisien aura-t-il du mal à trouver sa place sur l’île où la présence de Johnny doit encore être bien présente. Même si Laeticia avait pris des dispositions afin que son compagnon et elle ne séjournent pas dans le même endroit où elle vivait avec son mari, les choses ne paraissent pas aussi simples.

La maman de Jade et Joy avait pourtant décidé de ne pas séjourner à la Villa Jade, mais dans une autre dépendance ” On va essayer cet été à Saint-Barth, mais je réinventerai ma vie autrement. Dans un autre bungalow, un espace que je n’ai pas occupé avec Johnny ” avait confié Laeticia dans les colonnes de Paris-Match. Peut-être son nouveau compagnon, a-t-il aussi du mal avec les nombreuses veillées qui sont organisées par Laeticia sur la tombe de Johnny, en compagnie de proches et de la famille, durant lesquelles, pendant de longues heures, la mémoire du rockeur est mise à l’honneur.

Un nouvel arrivant dans le clan Hallyday pour qui il est certainement difficile de trouver sa place dans une famille qui a une histoire aussi lourde. Une exposition dans les médias qui est aussi une première pour lui, et qui doit parfois être difficile à gérer. Un proche du couple avouait que le restaurateur était réellement différent ” Laeticia aurait voulu que le passé et le présent s’entremêlent, que Pascal l’accompagne sur la tombe du rockeur, mais ça, ça a coincé. Il est à fleur de peau, pas toujours sympa avec les autres, voire carrément pas aimable. Personne ne l’avait jamais vu comme ça ! Ils passent leur temps à se disputer et à se réconcilier sur l’oreiller. Mais jusqu’à quand ? “. Ces vacances sur l’île de Saint-Barthélémy paraissent donc être un réel test pour le couple, afin de voir s’ils pourront surmonter ensemble toutes les difficultés qu’ils devront rencontrer, et, visiblement, elles s’annoncent nombreuses.

Car en plus de vivre sa vie d’homme amoureux, de tenter de créer une relation avec Jade et Joy en pleine adolescence, Pascal Balland entre dans une nouvelle famille avec des frères, des sœurs, des parents, mais aussi avec le monde entier qui a les yeux tournés sur lui. Si certains fans de Johnny se réjouissent de ce nouveau bonheur pour Laeticia, d’autres n’ont pas hésité à la critiquer. Certains internautes ne manquent pas de se déchaîner, tandis que de nombreux articles concernant la nouvelle vie du couple paraissent régulièrement.

Les revers d’une nouvelle notoriété dont Pascal Balland devait bien se douter, mais peut-être loin d’imaginer les proportions que cela prendrait. Il s’agit peut-être simplement d’une mauvaise passe dans un couple qui en définitive, apprend toujours à se connaître et qui doit trouver un moyen de vivre ensemble sous le regard de leurs proches, mais également du monde qui les entourent. La question est également de savoir si à la fin des vacances Laeticia prendra la décision de retourner vivre à Los Angeles ou si elle reviendra en France ou pourquoi pas dans un autre pays. Autres possibilités, c’est que Pascal Balland décide de suivre Laeticia là où elle décidera de s’établir.

Mais un premier élément de réponse viendrait peut-être de Jade et Joy qui pourraient ne pas reprendre leur scolarité à Los Angeles. Il y a quelques jours, Laeticia affirmait qu’il soit possible que ces filles suivent désormais leur cursus scolaire par correspondance. Il serait alors envisageable pour toute la petite famille de s’établir dans n’importe quel coin du globe à condition que, soit Laeticia, soit Pascal Balland, fasse quelques concessions.

Il faudra encore donc patienter quelques semaines pour savoir ce qu’il en est et si leur amour aura résisté aux difficultés qu’ils rencontrent peu à peu. C’est généralement lorsqu’il y a de réels problèmes que l’on peut déterminer la solidité d’un couple par sa capacité à surmonter les événements et à gérer la crise.