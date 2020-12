Laeticia Hallyday vivement critiquée par Bernard Montiel, “Elle en fait des caisses”

Laeticia Hallyday rendait hommage à Johnny pour l’anniversaire des trois ans de sa mort. C’était donc, comme à chaque fois qu’elle apparaît dans les médias, l’occasion pour ses détracteurs de la pointer du doigt. Et Bernard Montiel n’a en effet, encore une fois, pas caché sa méfiance à l’égard de l’attitude de la veuve. Sur le plateau de TPMP, il critique vivement son attitude, la jugeant fausse et opportuniste. LDPeople vous résume l’intervention du chroniqueur qui fait couler beaucoup d’encre. Laeticia Hallyday en prend pour son grade mais d’autres intervenants prennent sa défense.

Laeticia Hallyday joue-t-elle réellement la “veuve éplorée”?

Avec ses filles, Laeticia Hallyday a mis en place un rituel qu’elle observe chaque année depuis la mort de Johnny Hallyday. Elle se rend sur la tombe de son défunt mari et allée des centaines de bougies, qui sont autant de prières de ses proches et de ses fans. Aussi, elle partage quelques mots sur les réseaux sociaux pour honorer sa mémoire et ces gestes signifient beaucoup pour les abonnés de la veuve. En revanche, bien qu’elle clame que Johnny Hallyday lui manque terriblement, cela ne l’empêche pas de tenter de refaire sa vie avec d’autres hommes. Et il semblerait que c’est ce que Bernard Montiel, chroniqueur chez TPMP, lui reproche inlassablement. Non pas que Laeticia Hallyday n’ait plus le droit au bonheur suite au décès de Johnny, mais c’est surtout la communication qu’elle met en place sure sujet qui le choque.

En effet, Laeticia Hallyday a eu une histoire d’un peu plus d’un an avec le restaurateur Pascal Balland. Et depuis la fin de cette idylle, la voilà à présent en couple avec l’acteur et réalisateur Jalil Lespert. Pour Bernard Montiel, Laeticia Hallyday pourrait se contenter de vivre sa vie sans en faire état dans les médias. Un argument qui implique de penser que Laeticia Hallyday joue sur sa notoriété acquise à travers son mariage pour continuer à faire parler d’elle. Mais à cela, d’autres chroniqueurs de TPMP lui oppose un argument massue. Un argument qui fait mouche aussi à la rédaction de LDPeople. Celui de dire que quoi qu’elle fasse, Laeticia Hallyday s’expose aux critiques. Et qu’elle aurait beau tenter de vivre sa vie en toute discrétion, elle recevrait encore d’innombrables reproches.

Une posture complexe qu’elle s’est promise de tenir

La position de Laeticia Hallyday n’est effectivement pas confortable. Certes, il est indéniable que Johnny lui manque terriblement. Et qu’elle pourrait vivre son deuil et le reste de sa vie loin des caméras. Mais ce n’est pas si simple lorsque l’on est une personnalité publique comme elle, suivie médiatiquement depuis tant d’années. Les fans du rockeur tiennent à avoir de ses nouvelles et de celles de ses filles. De plus, elle a fait la promesse à Johnny Hallyday qu’elle continuerait de faire vivre son œuvre et sa mémoire. De fait, elle ne peut que tenter de se reconstruire sous le regard du public malgré les jugements. Bernard Montiel estime néanmoins qu’elle manque de pudeur et ne croit pas réellement en sa peine. Une question impossible à trancher en somme.