Laeticia Hallyday: voici comment Jalil Lespert a fait craquer la veuve de Johnny

Laeticia Hallyday a récemment trouvé un nouveau partenaire. En effet, son histoire avec le restaurateur Pascal Balland est terminée. Mais la veuve de Johnny Hallyday n’a pas eu le temps de se sentir seule bien longtemps. Car c’est l’acteur et réalisateur Jalil Lespert qui trouve grâce à ses yeux. Un véritable coup de foudre pour Laeticia Hallyday et Jalil Lespert. Découvrez donc comment ils sont entrés en contact et pourquoi la veuve du rockeur craque pour cet homme.

Laetitia Hallyday est folle amoureuse

Laeticia Hallyday réside principalement à Los Angeles. Mais elle était de retour en France au début du mois d’octobre afin de réaliser plusieurs interviews. En effet, elle faisait le déplacement à Paris pour faire la promotion du nouveau coffret de Johnny Hallyday. Un coffret qui comporte CD, DVD et surtout des images inédites du dernier concert et du dernier road trip de son défunt mari. La maman de Jade et de Joy Hallyday en a profité pour rendre visite à Pascal Balland. Ses fans pensaient encore que c’était à lui qu’ils devaient le sourire resplendissant de Laeticia Hallyday. Mais l’histoire était toute autre. Car si la veuve du rockeur rendait visite à Pascal Balland c’était en réalité pour lui faire la courtoisie de rompre en personne. Et sic était une surprise pour les fans du clan Hallyday, cela n’en était pas une pour les proches de Laetitia Hallyday.

En effet, ils confinaient avoir conscience du poids de la présence de Johnny dans leur relation. Or, Pascal Balland aurait eu bon espoir que le temps permette à Laetitia Hallyday de guérir. Mais la maman de Jade et de Joy ne souhaite pas effacer son défunt mari de sa vie, contre rien au monde. De plus, elle se devait de mettre un point final à sa relation avec le restaurateur car elle développait des sentiments pour une autre personne. Cette personne c’est donc l’acteur et réalisateur Jalil Lespert. Ils échangeaient depuis cet été au sujet d’un biopic sur la vie de Johnny Hallyday. Mais ils se sont rapidement rendus compte que leur relation devait évoluer au-delà de l’aspect professionnel.

Jalil Lespert a tout pour lui plaire pour Laeticia Hallyday

Laetitia Hallyday aurait été séduite par la passion qui anime l’acteur et réalisateur. Lorsqu’elle réalise qu’elle pourrait tomber amoureuse, elle décide donc d’agir. Elle ne peut refuser de s’avouer que “sa poésie, sa culture, son élégance, l’emmènent à des années-lumière des infortunes de la restauration” confie-t-elle dans Voici. Aussi, depuis sa rupture avec le restaurateur, elle s’affiche à présent au bras de l’acteur. Et d’après des proches de Laetitia Hallyday, ils sont inséparables. Tant et si bien qu’ils auraient déjà fait en sorte d’organiser des rencontres entre leurs enfants respectifs. C’est donc une belle histoire d’amour qui commence, une histoire qui pourrait durer dans le temps !