Laetitia Bléger (Miss France 2004): les terribles répercutions de ses photos sans vêtements font surfaces

Laetitia Bléger a été élue Miss Alsace lorsqu’elle n’avait que 22 ans. C’est donc très jeune qu’elle devient également Miss France. La joie de remporter ce prestigieux concours va malheureusement empiéter la suite des aventures de la belle. En effet, si devenir Miss France était un rêve devenu réalité pour Laetitia Bléger, elle n’avait pas imaginé que les années suivantes, elle serait une cible facile pour des personnes peu scrupuleuses. Aussi, elle accepte un jour de faire des photos artistiques en posant sans vêtements. Mais son agent de l’époque la manipule pour lui faire signer un document qui autorise la vente des images à des magazines dont la réputation n’est plus à faire. Laetitia Bléger devait alors assumer les terribles répercutions de cette mésaventure.

Devenir Miss France : un rêve qui a fait flirter Laetitia Bléger avec un cauchemar

Laetitia Bléger était sur un petit nuage l’année de son élection en tant que Miss Alsace et Miss France ensuite. Elle s’est sentie pousser des ailles. Mais les années qui suivirent son règne, elle a perdu pieds. En effet, elle a fait confiance à des personnes qui en ont abusé sans scrupules. Avec le recul, Laetitia Bléger réalise qu’elle était en train de faire des erreurs grossières. Mais, prise dans le cours des événements, il n’est pas certain qu’elle ait pu faire autrement sur le moment. Peu préparée à ne pas être protégée par le comité et tout ce qui s’associe à son écharpe, la jeune femme qu’elle était alors a été menée en bateau. Et elle a malheureusement été forcée d’assumer les conséquences de sa mésaventure.

Forte de son année magique en tant que Miss France 2004, Laetitia Bléger a côtoyé du beau monde. Elle a 23 ans et pense donc pouvoir continuer sa vie dans le rayonnement de son rêve réalisé. Mais c’était sans compter que des personnes mal intentionnées souhaitent profiter de l’aura qu’elle possède alors. Laetitia Bléger regrette aujourd’hui encore d’avoir accordée sa confiance à son agent de l’époque. Lui faisant croire qu’elle était comme un membre de sa famille, il a endormi la méfiance de la Miss France. Il réussit ainsi à la faire poser sans vêtements, prétextant qu’il s’agit d’un magazine de beauté respectable. Or, il va ensuite vendre les images de Laetitia Bléger sans vêtements à Entrevue et à Playboy.

Les conséquences des photos sans vêtements de la Miss

Les répercutions ont été terrible pour Laetitia . Comme elle le raconte dernièrement dans Ici Paris. Elle et sa famille ont eu du mal à se relever de cette humiliation. Son écharpe lui a été confisquée pendant six mois d’abord. Ensuite, dans son village, son image a été placardée partout. Sa famille était prise à partie dans le petit village d’où est originaire Laetitia Bléger. Toute sa réputation volait alors en éclat. Son frère a été renvoyé de son école car il s’était battu avec des jeunes gens qui insultaient sa sœur.

Encore aujourd’hui, Laetitia Bléger regrette cette période de sa vie. Mais le passé reste une source d’expérience importante et les erreurs autant d’opportunités d’apprendre. Laetitia Bléger retiendra la leçon et est aujourd’hui une personne qui accorde plus difficilement sa confiance qu’auparavant.

