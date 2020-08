Laetitia Casta magnifique sans vêtements, elle enflamme la toile pendant ses vacances !

Laetitia Casta a partagé un magnifique cliché sur Instagram ce jeudi 13 août 2020. L’actrice pose étendue sur des rochers, dans un sublime 2 pièce une pièce orange.

Un cliché qui rend fou les internautes

Ce jeudi 13 août 2020, Laetitia Casta a publié une photo d’elle en 2 pièce qui a enflammé ses abonnés sur Instagram. Sur le cliché, on peut voir Laetitia Casta qui se prélasse sous les rayons du soleil dans son 2 pièce une pièce. En légende, la jeune femme a écrit : “Paysage de mon enfance“. Il faut dire que la Corse est importante pour elle pour deux raisons : son père y est originaire et c’est là-bas qu’elle a été repérée pour la première fois dans les années 90 par le photographe Frédéric Cresseaux sur la plage de Sant’Ambrogio.

Voir cette publication sur Instagram Paysage de mon enfance 🌞🌞🌞 Une publication partagée par Laetitia Casta (@laetitiacasta) le 13 Août 2020 à 6 :04 PDT

D’ailleurs ce dernier avait pris la peine de narrer sa rencontre avec Laetitia Casat : Sur la plage de Sant’Ambroggio, j’avais repéré cette ado accompagnée de ses parents, sa sœur et son frère. ‘Jai fait trois Polaroid d’elle, à peine apprêtée. Autant il y a des filles qui sont belles dans la vie et ne dégagent rien comme modèle, autant Laetitia, son aura, sa présence et sa nonchalance impressionnaient la pellicule” a déclaré le photographe. Evidemment, le cliché a immédiatement eu un grand succès auprès de ses fans qui n’ont pas tari d’éloges à son égard : “Superbe“, “Magnifique“, “Trop belle“, “Divine“, pouvait-on lire dans les commentaires.

Laetitia Casta, une maman comme les autres

L’actrice est maman de trois enfants : Satheene, 19 ans, Orlando, 14 ans et Athéna, 11 ans. Et si elle tient beaucoup à eux, elle ne laisse pas de place au laxisme : “Les enfants sont parfois réacs. Je leur dis : “Vous êtes une bande de tortionnaires, vous attendez quoi, je ne suis pas à votre service, j’ai des choses à accomplir”, je suis coriace, mon fils me l’a dit ; une mère c’est tout un ensemble. Ma fierté, c’est de les voir prendre leur envol” a-t-elle dit notamment. Quand la journaliste de”Elle” lui demande quel genre de mère est-elle, elle répondu du tac au tac : “Le contraire d’une mère égoïste. Mes enfants, je ne les ai pas faits pour moi et je les aime pour ce qu’ils sont“.

Laetitia Casta poursuit son propos en déclarant que parfois elle donnait des conseils à ses enfants pour qu’ils réussissent dans la vie : “À mon fils, par exemple, je répète : ‘N’aie pas peur de ta sensibilité, au contraire, affirme-la, elle est ta meilleure arme dans le monde qui t’attend”. Si elle est actuellement en couple avec Louis Garrel, il se pourrait qu’elle envisage de faire un nouvel enfant avec lui : “Je vis le moment présent, je ne planifie rien“, répond l’actrice française.