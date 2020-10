Laetitia Casta s'affiche sans aucuns vêtements, elle affole les internautes !

Laetitia Casta est une actrice formidable. Mais elle aussi et surtout une mannequin remarquable. En effet, elle commence sa carrière dans la mode à l’âge de 15 ans. Et aujourd’hui, à 42 ans, elle continue d’éblouir le monde de sa beauté. En revanche, c’est une première pour Laetitia Casta que de poser sous les flashs de sa fille Sahteene. Photographe comme son père, Sahteene a 19 ans et réalise un cliché qui va faire parler de lui. Car sa mère prend la pose dans une tenue transparente pour le compte de la célèbre Maison Valentino.

Laetitia Casta est toujours incroyablement belle

Laetitia Casta joue sur plusieurs tableaux. Elle parvient depuis toujours à mêler sa carrière de mannequin avec sa carrière d’actrice. Elle a même rajouter la casquette de réalisatrice à son CV. Toujours aussi sublime, les grandes maisons de mode ont une confiance aveugle en ses talents. Même si pour la première fois, sa photographe n’est autre que sa fille aînée. Une réunion mère et fille que le monde de la mode appréciera.

Laetitia Casta a trois enfants. Elle a eu Sahteene en 2001 avec Stéphane Sednaoui, un photographe, réalisateur et producteur franco-américain d’origine égyptienne. Ensuite, elle a été en couple avec Stefano Accorci, un acteur italien avec qui elle a eu deux enfants. Orlando est né en 2006 et Athéna en 2009. Laetitia Casta est aujourd’hui en couple avec l’acteur, scénariste et réalisateur Louis Garrel. Ils se sont mariés le 10 juin 2017. Et il est lui aussi déjà le papa de sa fille Oumy, qu’il adoptait en 2009 avec Valeria Bruni Tedeschi, une actrice, scénariste et réalisatrice franco-italienne.

Une image qui fait encore parler d’elle sur la Toile

Laetitia Casta devait être fière de poser sous l’objectif de l’appareil photo de sa fille aînée. D’autant plus que la série d’images commandées par la Maison Valentino s’inscrivaient dans le cadre de la campagne “Valentino Empathy”. Une campagne qui rassemblait des fonds pour un grand hôpital à Rome, le Lazzaro Spallanzani.

L’image dont tout le monde parle a été publiée le 27 juillet dernier sur le compte Instagram de Laetitia Casta. Elle est allongée sur un sol bleu, comme flottant sur l’eau. Vêtue d’une robe noire transparente, sans rien en dessous, ce sont les volutes en froufrou de sa robe qui cachent ce que la censure d’Instagram n’aurait pas toléré. Elle porte également une paire de longs gants noirs et tient un sac à main dans sa main droite. Un sac rouge qui ressemble à une immense fleur et qui va rappeler les froufrous de sa robe noire. La photo est magnifique et digne des plus grands photographes de mode. Certes le modèle aide peut-être a rendre cette image superbe mais les talents de la fille de Laetitia Casta sont indéniables. Sahteene et sa mère peuvent se féliciter de leur collaboration pour la Maison Valentino.