Laetitia (L’amour est dans le pré): c’est terrible, son amoureux lutte contre le cancer

Laetitia de L’amour est dans le pré apporte tout son amour et tout son soutien à son compagnon. Elle décide même de révéler son identité sur les réseaux sociaux afin de rendre accessible son combat. Car l’homme qui partage la vie de Laetitia, ancienne candidate de L’amour est dans le pré, lutte contre le cancer. Ensemble, les amoureux se battent pour ne pas laisser la victoire au terrible crabe. Et ils sont d’autant plus déterminés que c’est la seconde fois que cette maladie s’attaque au compagnon de Laetitia.

Laetitia, candidate de L’amour est dans le pré, vit avec un homme engagé contre le cancer

Laetitia n’avait pas rencontré l’homme de sa vie en participant à L’amour est dans le pré. Mais cela lui a certainement permis d’ouvrir davantage son cœur et de mieux savoir ce qu’elle attendait d’une relation sérieuse. Prétendante de Raoul, elle se réjouit aujourd’hui de n’avoir pas été plus loin dans l’aventure. Aussi, c’est quelques temps plus tard qu’elle le rencontre enfin. L’amour de sa vie l’attendait et deux ans après la participation de Laetitia à L’amour est dans le pré, elle se pacse avec son chéri. Les tourtereaux sont assez discrets sur les réseaux sociaux. Mais le 3 novembre dernier, Laetitia décide que pour une noble cause, il est temps de mettre en avant son amoureux. En story sur son compte Instagram, la belle réunionnaise partage une image de son homme qui fait les gros titres.

En effet, son amoureux a été interviewé par un magazine quotidien de l’Île de la Réunion. De quoi rendre fière Laetitia car son chéri est engagé dans la lutte contre le cancer. Sous l’image qu’elle partage elle ajoute même que son compagnon se laisse pousser la moustache pour le Movember. Le principe est de sensibiliser le public sur la question du cancer de la prostate ou d’autres cancers masculins. Car le dépistage permet de prendre en charge des cancers à temps et souvent de très bien les traiter. Le compagnon de Laetitia peut en témoigner par deux fois. Il a eu deux cancers desquels il a réussi à guérir et depuis, la lutte contre le cancer ne s’arrête pas là.

Une maladie qui peut survenir chez n’importe qui

À travers la lecture de l’article, des informations à propos du partenaire de vie de Laetitia sont alors révélées. Nous apprenons notamment que c’est un jeune homme de 29 ans, rugbyman et du nom de Florian Bossart. Nous y apprenons également que c’est en 2011 que le compagnon de Laetitia rejoint le mouvement Movember et fait part à qui veut l’entendre de son importance. Car c’est une affaire personnelle entre le cancer et Florian. Par deux fois, il a été pris pour cible par le terrible crabe et s’en est sorti.

D’abord lorsqu’il n’avait que 18 ans un premier cancer s’attaque à ses parties génitales. Ensuite, six mois après son opération qui s’est très bien déroulée, un examen lui découvre des métastases aux poumons. De nouveau, le traitement a été efficace grâce à une prise en charge précoce entre autre. Ainsi, Laetitia et son compagnon appellent aux dépistages et rappellent surtout que cela “arrive pas qu’aux autres”.