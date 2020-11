Laetitia (L’amour est dans le pré): méconnaissable, complètement métamorphosée, elle a tout coupé et change de coiffure!

Elle est méconnaissable ! Laetitia, ex-candidate de “L’amour est dans le pré”, a fait un tour chez le coiffeur et en est ressortie transformée !

Quel est donc le résultat ? Laetitia est bien connue car elle a tenté de séduire Raoul dans l’Amour est dans le pré, en 2018 et elle y est parvenue !

Cette fois-ci c’est un relooking impressionnant qu’elle s’est offert ! Et la jeune femme n’a pas hésité à partagé l’impressionnant résultat sur Instagram.

Laetitia : RELOOKING POUR LA BONNE CAUSE

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laetitia ADP 974 (@laetitia_adp_974)

Et elle a osé pour un changement radical à base de cheveux très courts, tout comme Victoria Beckham à l’époque des Spice Girls.

“C’est sur soi-même qu’il faut oeuvrer, c’est en soi-même qu’il faut chercher, écrit-elle, philosophe, pour accompagner l’image. La porte du changement ne peut s’ouvrir que de l’intérieur, chacun en détient la clé. Un ami m’a toujours dit ‘Change ta vision du monde et le monde changera’. Je le mets aujourd’hui en pratique. »

Laetitia travaille fortement la psychologie positive, c’est ce qu’elle explique en légende de cette révélation capillaire, en effet la jeune femme a “besoin de changement“.

Et on sait que lorsque l’on est en rupture amoureuse, souvent on se coupe les cheveux. Et beaucoup l’ont interprété ainsi ! Nous sommes en 2020 et le cliché disant que les femmes changent de coupe lorsqu’elles redeviennent célibataires est un peu dépassé puisque Laetitia est toujours follement amoureuse de son compagnon, avec qui elle est passée, Florian Bossart, 29 ans.

Il est aussi joueur de rugby et évolue depuis peu au Rugby Club Portois. Et les tourtereaux ont tout deux changé de look, unis devant la loi et par l’amour.

MOVEMBER POUR FLORIAN

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laetitia ADP 974 (@laetitia_adp_974)

Et le jeune homme n’a pas hésité à participer au mouvement Movember en se laissant pousser la moustache afin de participer à la lutte contre les maladies masculines dont le cancer de la prostate.

Florian Bossart a lui même survécu survécu à un cancer des testicules lorsqu’il avait 18 ans. “Mon père l’a eu quand il avait 35 ans, racontait-il dans le journal réunionnais Le Quotidien. À 18 ans, son médecin, un urologue, lui a conseillé que je me fasse tester. Moi je n’avais pas forcément envie mais mon père a pris rendez-vous. Lors de cette visite, le médecin a relevé une anomalie et l’écho un cancer… J’ai été opéré assez vite en juillet 2010. Après j’ai eu une année tranquille, avec examens et contrôles, mais normalement sans qu’il n’y ait trop de risques… Et six mois plus tard, scanner : des métastases dans les poumons ! Du coup huit mois de chimio derrière pour régler tout ça et voilà. Maintenant ça fait dix ans que je suis considéré comme guéri, j’ai juste un petit suivi de temps en temps pour être tranquille. »

Il est donc important pour les hommes, même assez jeunes, de s’imposer quelque prévention et le mouvement Movember propose des actions intéressantes et plutôt ludiques pour parler de ce sujet assez délicat, comme l’explique bien Florian.