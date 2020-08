Laetitia (L’amour est dans le pré): une nouvelle silhouette, elle pose sans vêtements, et affole la toile !

Laetitia de L’amour est dans le pré participait à l’émission de rencontre lors de la saison 13 du show. Nous étions alors en 2018 et c’est elle qui avait fait tomber Raoul sous son charme. Raoul est un éleveur de bovins qui avait fait appel à L’amour est dans le pré pour trouver son âme sœur. Les fans de l’émission pensaient alors que les tourtereaux s’étaient bien trouvés. Mais aujourd’hui, Laetitia vient de fêter ses un an auprès d’un autre homme. Un homme avec qui elle voit davantage un avenir qu’avec Raoul puisqu’elle vient de se pacser avec lui. Cependant, ce n’est pas la seule bonne nouvelle dans la vie de la jeune femme. En effet, ses photos sur Instagram montrent également à quel point elle parvient à garder la ligne depuis son amincissement. Les internautes la félicitent et sont friands de ses conseils.

Laetitia et ses fans Instagram sont comme les doigts de la main

Laetitia aime communiquer avec ses fans sur Instagram. En effet, depuis qu’elle a participé à L’amour est dans le pré, la réunionnaise jouit d’une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Et sa vie a bien changé depuis son passage à la télévision. C’est une nouvelle vie qui s’offre à elle. Nouvelle silhouette et nouvelle histoire d’amour, un combo gagnant pour les réseaux sociaux comme Instagram. Car elle partage donc de sublimes photos accompagnées d’anecdotes touchantes. Les fans de Laetitia raffolent de ses publications. Même si certains n’apprécient pas une de ses techniques de régime, le jeûne.

Proche de la nature, Laetitia souhaite prendre soin d’elle par des méthodes naturelles. Ainsi, elle partage avec plaisir ses secrets de régime. Sa nouvelle silhouette passe donc par le sport, des repas sains et équilibrés, une attitude optimiste et quelques fois par des étapes de jeûne. Mais cette dernière technique n’est pas appréciée à l’unanimité par ses fans sur Instagram. Cependant, tout le monde sera d’accord pour dire que Laetitia est un véritable rayon de soleil. En maillot de bain ou en robe du soir, les photos de la belle brune respirent le bonheur. De quoi réjouir ses fans qui constatent que l’amour lui va très bien au teint.

L’amour est dans le pré a ouvert le cœur de Laetitia

En effet, Laetitia vit sur un petit nuage depuis qu’elle a rencontré celui qui partage sa vie. Les fans de L’amour est dans le pré seront peut-être déçus de savoir qu’il ne s’agit plus de Raoul. Mais si ce sont de vrais fans, ils seront du côté de l’amour plus que des personnes. Ainsi, savoir que des anciens participants de l’émission coulent de jours heureux en compagnie d’une personne qu’ils aiment est toujours bon à savoir. Pour Laetitia cela semble la mettre encore plus en beauté qu’auparavant. En effet, lorsque l’amour est réciproque c’est une véritable fête. Le bonheur s’installe et il se constate par les sourires et le bien-être des personnes qui le partagent.

Laetitia a retrouvé l’amour, le vrai

Depuis le 28 octobre dernier, les fans de Laetitia apprenaient qu’elle retrouvait l’amour avec un autre que Raoul. Tous se réjouissaient pour elle et lui souhaitaient beaucoup de bonheur. Et il y a quelques semaines, ce sont les mêmes genres de messages qui se retrouvent sous une autre publication de la jeune femme. En effet Laetitia vient de s’unir à cet homme qu’elle aime plus que tout. Les tourtereaux sont pacsés depuis le 6 juillet dernier. L’occasion pour la jeune femme de faire l’éloge de l’amour. Car être amoureux n’est pas simplement un sentiment heureux. L’amour peut faire peur, il peut blesser aussi. Mais les craintes ne doivent jamais prendre le dessus et pour être amoureux il faut donc savoir faire preuve de courage.

Pour sa ligne, voilà l’une des astuces controversées de Laetitia

Laetitia impressionne ses fans par son caractère volontaire et optimiste. Elle sourit à la vie coûte que coûte et celle-ci finit donc par lui sourire en retour. De même que pour sa vie amoureuse, Laetitia ne cache rien par rapport à sa silhouette. Elle a perdu beaucoup de poids depuis son passage à al télévision et continue de faire des efforts pour s’entretenir. Consciente qu’elle n’est pas la seule à se battre contre des rondeurs indésirables, elle partage ses astuces avec ses fans. L’occasion pour elle se leur rendre service mais également de trouver chez eux le soutien et les encouragements dont elle a besoin pour persévérer dans sa voie.

Une méthode à prendre avec des pincettes

Les mises en garde de rigueur

Ainsi, ce sont de nombreuses astuces que Laetitia partage avec ses fans. Des fans qui la suivent depuis L’amour est dans le pré et qui sont littéralement sous le charme de la force de caractère de la jeune femme. Car pour jeûner c’est encore une fois un tempérament de fer qu’il faut posséder. Mais, attention de ne pas vous lancer dans cette expérience sans l’avis d’un professionnel de la santé.