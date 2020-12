Laetitia Milot: Découvrez-là en Mère Noël avec sa fille Lyana, sublimes en “reine des neiges”

Laetitia Milot a diffusé des images exceptionnelles de sa fille Lyana, dans les starting-blocks pour la venue du Père Noël. Vêtues avec des bonnets de couleur rouge et deux serre-têtes munis de bois de rennes, la mère et la fille sont équipés pour terminer l’année de la meilleure des manières. LdPeople vous explique tout !

Noël arrive à grands pas et les Français sont très impatients de fêter l’évènement alors que la période est assez morose ! Pour patienter jusqu’aux fêtes de fin d’année, la comédienne Laetitia Milot a diffusé sur son compte Instagram une belle vidéo en compagnie de sa fille qui s’appelle Lyana et qui est âgée de seulement deux ans. On peut y voir la petite fille en pleine décoration d’un sapin de Noël avec une belle habileté. « Maman ici ! » dit Lyana à sa mère pour lui montrer l’endroit le plus adapté pour y mettre sa guirlande.

Un bonnet de Noël totalement craquant

Attendrissantes, mères et filles arborent toutes les deux un bonnet de Noël, mais aussi un serre-tête et un pull rose avec capuche. « C’est bien mon cœur » dit Laetitia Milot, vraiment fan des différents faits et gestes de sa progéniture. À la fin de ce petit clip, on voit la petite Lyana qui est allongée sur son canapé, regardant le travail fait avec sa mère. « Après l’effort, le réconfort », peut-on lire sous la vidéo.

De nombreux fans de Laetitia Milot

Une vidéo qui a beaucoup plu aux multiples fans de la comédienne, toujours impatients de voir de nouvelles images de la petite Lyana qui est vraiment adorable. « J’adore cette vidéo vous êtes si ravissantes toutes les deux », « Tellement drôle avec son bonnet », « Trop beau ! Je pense que Lyana est prête pour être l’assistante du père Noël », « Moments magiques dont je me souviendrai longtemps », « C’est très mignon la mère et la fille avec une tenue identique » ont indiqué différents internautes.

Laetitia Milot, bientôt à l’affiche d’un téléfilm

Pour mémoire, Laetitia Milot sera prochainement à l’affiche du téléfilm Liés pour la vie (inspiré de son livre paru en 2017). Dans un entretien accordé au magazine Télé Star en novembre 2020, elle expliquait aussi être en phase d’écriture de son deuxième roman, un roman policier psychologique. « Vous allez être étonnés ! » avait-t-elle indiqué aux journalistes. Deux belles surprises qui viendront peut-être au moment des fêtes ?

Laetitia Milot est une comédienne très populaire qui diffuse de temps en temps des petits morceaux de sa vie. Elle peut compter sur une grosse communauté de fans sur les réseaux sociaux qui commentent et aiment beaucoup les différentes publications sur les réseaux sociaux. Dans une société numérique, les artistes sont souvent contraints de parler souvent d’eux sur les réseaux sociaux pour cultiver sa popularité qui est forte. Dans les téléfilms dans lesquels elle joue les audiences sont vraiment très satisfaisantes.