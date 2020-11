Laetitia Milot en “BIKINI”: Une silhouette de rêve, trop belle pour être vraie!

Laetitia Milot est une actrice, auteure et mannequin française. Ses fans l’ont découverte, pour la majorité, dans son rôle de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie. Depuis, le nombre de ses abonnés ne cesse de grimper sur les réseaux sociaux. Sur Instagram notamment, Laetitia Milot se rend présente pour soutenir ses abonnés durant la période de confinement. En effet, elle arbore des tenues moulantes puisque adaptées aux exercices de yoga. L’actrice propose des lives tous les dimanches afin de motiver ses abonnés à faire une bonne séance de sport avec elle. Une initiative qui rencontre un franc succès, d’autant qu’ils sont nombreux à apprécier la silhouette de la jeune maman.

Laetitia Milot fait craquer ses abonnés sur Instagram

Laetitia Millot est bien décidée à ne pas se laisser abattre par les nouvelles mesures de confinement. En effet, elle prend rapidement les choses en main contrairement au premier confinement. Nous savons tous à peu près comment gérer ce phénomène peu réjouissant puisqu’il s’agit du deuxième en date. Aussi, pas de temps à perdre pour Laetitia Milot qui a compris que le sport était essentiel pour qu’elle garde le moral. Alors, tous les dimanches à 11h, la jeune femme propose des lives sportifs à ses abonnés. Ils répondent présents en grand nombre et saluent unanimement son initiative. Non seulement Laetitia Milot se fait du bien au corps et au moral grâce à ses séances de sport, elle participe également au bien-être potentiel de ses 594 000 abonnés Instagram.

En revanche, tous ses abonnés ne se rendent pas disponibles seulement pour faire du sport avec la star. Il en existe quelques-uns qui apprécient simplement admirer les efforts de Laetitia Milot. En effet, lorsqu’elle annonce son live yoga du dimanche 8 novembre, elle publie une image qui ne va pas attirer que l’attention des adeptes de sport. Sa publication Instagram, du 7 novembre dernier, montre Laetitia Milot dans des tenues pour le moins osées. L’une dans maillot de bain échancré et l’autre dans une robe légère qui découvre son dos, Laetitia Milot attire tous les regards. Au bord d’une piscine, elle propose deux positions de yoga pour illustrer la séance live du lendemain. Autant vous dire que ces images ont eu beaucoup d’effets sur les fans de l’actrice.

L’actrice peut compter sur ses fans pour l’encenser au quotidien, elle le leur rend bien

Laetitia Milot ne fait pourtant pas seulement sensation que dans de telles tenues. En effet, ce n’est pas forcément parce qu’elle porte moins de tissus qu’elle attire l’attention. Il lui suffit d’endosser une tenue moulante, même un legging tout à fait basique, pour susciter des vagues d’éloges dans les commentaires. Nous sommes forcés d’admettre que c’est donc le charisme et la silhouette de Laetitia Milot qui la rendent irrésistibles. Aux yeux de ses fans, l’actrice est évidemment l’une des plus belles femmes du monde. Et elle gagne donc également en sympathie en proposant d’accompagner ses abonnés durant la période de confinement.