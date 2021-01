Laëtitia Milot (Plus belle la vie) : 40 ans, s’affiche en Bikini et fait monter le thermomètre au plus fort !

Laëtitia Milot est l’interprète de Mélanie Renato dans Plus belle la vie. Mais le public a eu l’honneur de la voir également donner le meilleur d’elle-même dans Danse avec les stars. Actrice, danseuse, les talents de Laëtitia Milot se découvrent tous les jours. Ses fans sont toujours partant pour admirer la jeune maman à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Et il est une façon dont il regrette de ne plus pouvoir l’admirer. En effet, l’actrice avait fait fureur en posant au début du mois de septembre. Depuis, elle prend la pose dans d’élégante tenue mais jamais autant à son avantage. LDPeople revient ici sur cette photo d’elle qui faisait le tour de la Toile. L’occasion de retrouver les derniers rayons de soleil de la fin de l’été.

Laëtitia Milot a crée le buzz sur Instagram pour la fin de l’été

Laëtitia Milot, croyez-le ou non, venait de souffler ses 40 bougies en juillet dernier. Pourtant, elle garde sa silhouette de jeune fille et continue de faire rêver ses fans. Star de la télévision, elle a été présente au casting de Plus belle la vie pendant près de 13 ans. De 2004 à 2015 d’abord, puis de 2016 à 2018. Elle a par la suite enchaîné les rôles dans des téléfilms. 2018 c’est aussi l’année de la naissance de sa fille, Lyana. Une grande nouvelle dans la vie de l’actrice car elle révélait être atteinte d’endométriose en 2013 et ne savait pas encore si cela allait l’empêcher de devenir maman. Ce combat a rassemblé ses fans autour d’elle plus que jamais. Et encore aujourd’hui, ils sont présents pour accompagner Laëtitia Milot dans ses projets.

Les fans de l’actrice sont heureux de pouvoir la suivre sur les réseaux sociaux également. Ils peuvent ainsi partager un peu de son quotidien tout en admirant son joli minois. En effet, à la moindre publication de la jeune maman, ses fans ne tarissent pas d’éloges quant à son physique. LDPeople vous propose donc de revoir une de ses photos de vacances qui avait fait le buzz. Une photo de Laëtitia Milot , au bord d’une piscine. Car bien qu’elle soit renversante dans ses tenues d’hiver, rien ne vaut les photos de l’été pour se réchauffer. D’autant que Laëtitia Milot fait tout ce qu’il faut pour rester au top de sa forme. Séances de yoga et exercices en tout genre, le tout allié à une alimentation saine et à un train de vie qui ne manque pas de dynamisme.

Une actrice superbe qui met toutes les chances de son côté

Pas étonnant qu’elle garde une silhouette de jeune fille à 40 ans ! La belle épate ses fans mais aussi les internautes qui la découvrent pour la première fois. En effet, Laëtitia Milot a le bonheur d’accueillir de nouveaux admirateurs sur son compte Instagram. Les fidèles de ses débuts sont toujours présents et ceux qui sont devenus des fans grâce à ses deniers téléfilms rejoignent le mouvement. Pas de doutes, Laëtitia Milot n’a pas fini de faire parler d’elle sur la Toile et ailleurs !