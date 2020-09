Laetitia Milot (Plus belle la vie) ose poser sans vêtements, on voit tout, les internautes adorent

Si l’été se termine dans la plupart des régions de France, certaines personnes poursuivent jusqu’au bout de l’été Indien. C’est notamment le cas de Laëtitia Milot, qui a publié une photo d’elle en 2 pièces le samedi 19 septembre dernier. L’occasion pour la jeune femme de dévoiler ses belles courbes.

Laetitia Milot profite des derniers rayons de soleil

Ce samedi 19 septembre, Laetitia Milot a partagé une photo d’elle sur son compte Instagram. On peut ainsi voir la jeune femme de dos, vêtue d’un 2 pièces, au bord de la piscine. Dans un cliché en noir et blanc, on peut apercevoir l’actrice les cheveux humides, avec un regard sur le côté : “Je profite des derniers rayons de soleil” lisait-on en légende. Il faut dire que d’après la météo des prochains temps, il faut profiter pour faire un dernier plouf dans la piscine. D’ailleurs, les internautes n’ont pas mis beaucoup de temps pour réagir.

Comme toujours, Laetitia Milot a évidemment reçu de nombreux messages la complimentant : “Magnifique, profite bien, c’est super, très belle photo, bon week-end, gros bisous ma belle Laëtitia”, “Ça c’est formidable ! Profite bien de ces derniers beaux jours Laëtitia, je crois que la semaine prochaine ça change c’est la pluie… mais bon il en faut aussi car tout est bien sec partout. Bon dimanche ma belle entourée de ceux qui sont chers gros bisous du cœur ! À plus” pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Fin de tournage pour l’adaptation de son livre

Laëtitia Milot vient d’achever le tournage de “Liés pour la vie“, qu’elle avait écrit en novembre 2017. Un tournage éprouvant pour la jeune femme qui a énormément travaillé pour le rôle. D’ailleurs, l’interprète de Mélanie dans “Plus Belle la Vie” a publié une photo avec une légende pleine d’émotion pour la fin de tournage : “une fin de tournage avec beaucoup d’émotions. Que de belles rencontres, de merveilleux souvenirs qui resteront à jamais gravés, une ambiance exceptionnelle qui était menée par une équipe au top et une énergie positive des chevaux qu’on ressentait tous les jours. MERCI toute l’équipe, MERCI TF1“.

L’histoire “Liés pour la vie” nous raconte l’intrigue de Lucie, une championne d’équitation en pleine préparation pour les Jeux olympiques. Suite à un accident de la route, elle va voir ses rêves brisés : renversée par une voiture, elle a perdu l’usage de ses jambes. S’en suit une histoire d’amour avec l’auteur de l’accident. Une histoire qui sera à l’écran dans quelques mois sur TF1. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que la première chaîne française adapte un roman de Laëtitia Milot en téléfilm. Son livre On se retrouvera avait déjà été porté à l’écran en 2015.