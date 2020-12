Laetitia Milot : son cauchemar pendant son voyage de noces avec Badri…

La belle brune a réchauffé le coeur des téléspectateurs ce lundi 7 décembre. En effet, TF1 diffusait le télé-film “Un bébé pour Noël” dans lequel Laeticia Milot interprète Noémie, une jeune femme qui se réveille d’un coma de 6 mois en découvrant qu’elle est enceinte.

Lorsqu’elle tournait ce film, la comédienne Laetitia Milot était enceinte de sa propre fille, Lyana. Il faut dire que le producteur l’avait contacté pour ce film à la dernière minute ! Laëtitia Milot avait en effet confié aux journalistes de Télé Star que le téléfilm avait été écrit très vite. “J’étais enceinte de quatre mois quand le producteur m’a proposé de tourner un téléfilm, écrit pour moi. (…) Il fallait faire vite avant que j’accouche“. C’était il y a deux ans. Peu de temps après naissait la petite Lyana, fruit de son amour avec Badri. Les deux amoureux s’était mariés 13 ans auparavant. A l’époque, rien ne laissait pourtant penser que leur histoire d’amour durerait autant…

Laetitia Milot et Badri, un amour qui dure depuis 13 ans !

Le 30 juin 2020, Laetitia Milot célébrait ses 13 ans de mariage avec Badri. Pour ces noces de muguet, l’actrice a partagé avec sa communauté Instagram une photo inédite de son mariage. Il s’agit d’un portrait d’elle et de son mari, tous deux vêtus d’habits rouges comme la couleur de la passion. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a littéralement craqué devant ces amoureux lumineux et resplendissants ! “Joyeux anniversaire de mariage mon chéri” en ajoutant les hashtag “bonheur”, “amour de ma vie” et “je t’aime”, écrit-elle alors en légende pour témoigner son amour à celui qui partage sa vie.

L’ex-vedette de Plus belle la vie sur France 3 se souviendra certainement de son voyage de noce. Et pour cause : celui-ci fut une véritable catastrophe ! Laetitia Milot avait fait part de ses mésaventures aux journalistes de Télé 2 Semaines.

Laetitia Milot : Cloques et boutons pendant son voyage de noce !

“Le premier jour, on a découvert un décor de rêve : on a couru sur la plage, puis on s’est allongés sur le sable face à la mer turquoise. Le soir, on a eu des démangeaisons, puis le lendemain, des cloques et des boutons rouges de la tête aux pieds. L’horreur !”, avait-elle alors expliqué.

Laetitia Milot : Sensibiliser le public à l’endométriose

Mais le couple dut traverser une épreuve bien plus douloureuse. En effet, à peine avait-elle épousé Badri que Laëtitia Milot apprenait une bien triste nouvelle. En effet, âgée de 27 ans, la jeune femme découvrait qu’elle était atteinte d’endométriose. A cause de cette maladie, il a été très difficile pour la star du petit écran de concevoir un enfant.

Laëtitia Milot a alors tout fait pour sensibiliser le grand public à ce problème de santé. Heureusement, après plusieurs années, le couple a réussi à mettre au monde une adorable petite Lyana, née le 14 mai 2018. Mais la jeune maman annonçait malheureusement alors qu’elle ne pourrait pas avoir d’autre enfant.