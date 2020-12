Laëtitia Milot sous toutes les coutures: petites robes.., décolleté, elle défile sur Insta… et fait craquer ses fans

Laëtitia Milot est une actrice qui ne manque pas de panache. Principalement connue pour son interprétation de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie, elle a plusieurs cordes à son arc. Plusieurs rôles d’abord mais il faut savoir que Laëtitia Milot est aussi auteure et mannequin. Elle a également des talents de danse comme elle a su le trouver en arrivant 3e de la compétition quatrième saison de Danse avec les stars. C’est en mêlant plusieurs de ses talents que Laëtitia Milot fait craquer ses fans et LDPeople ne va rien vous cacher. Sur Instagram, la belle brune défile et se trémousse dans plusieurs tenues superbes qui représentent différents personnages qu’elle a interprété au cours de sa carrière.

Laëtitia Milot épate la galerie avec une vidéo haute en couleurs

Laëtitia Milot fait preuve d’inventivité pour rappeler à ses fans l’étendue et la diversité des rôles qu’elle a décroché. À travers une courte vidéo, elle s’amuse à changer de tenue en un claquement de doigt. Ou plutôt un clap de cinéma. Et à chaque nouvelle séquence, c’est Laëtitia Milot qui a changé de personnage. Nouvelle tenue, nouveau regard et nouvelle attitude. De quoi amuser ses fans et leur donner envie de retrouver certains personnages brillamment incarnés par l’actrice. Laëtitia Milot redonne la pêche à ses abonnés grâce à cette petite fantaisie. Sur la musique de Pretty Woman, et à la vue de la superbe comédienne, qui n’aurait pas envie de danser! C’est un peu de chaleur qu’elle apporte directement chez ses fans, épatés par sa performance.

Toujours dans l’idée d’interagir avec ses abonnés, Laëtitia Milot leur demande en légende quelle est leur tenue favorite ? C’est la tenue du personnage d’Olivia qui est le plu plébiscitée. La petite robe noire qu’endosse l’actrice pour la peine est effectivement sublime. Mais les fans de Laëtitia Milot ne se contentent pas de répondre à la question qu’elle leur pose. En effet, certains préfèrent même l’ignorer pour lui dire qu’elle est belle quoi qu’elle porte. Et de surcroît, peu importe le personnage qu’elle interprète. Chez LDPeople, nous avouons volontiers être complètement d’accord avec cette analyse. Les compliments sont légion dans l’espace commentaire de cette publication de la belle brune. Personne n’oublie de lui signifier à qu’elle point elle rayonne.

Une initiative qui plaît beaucoup à ses fans

Laëtitia Milot prouve encore une fois qu’elle est présente pour ses fans. À travers Instagram, elle se rend disponible et accessible. Elle propose même des cours de yoga de façon régulière pour accompagner ses abonnés dans ce deuxième confinement. La pandémie n’est pas encore de l’histoire ancienne. Mais Laëtitia Milot ne baisse pas les bras et garde le moral. Aussi, c’est tout naturel pour elle que d’espérer la même chose de ses fans. Et pour cela, elle compte bien les y aider. Sa joie de vivre communicative va faire des heureux ! Et ce ne sont pas ses abonnés sur Instagram qui diront le contraire. Que de bonnes ondes qui se dégagent de son profil Instagram.