Laeticia Hallyday : L’âme de Johnny Hallyday plane et hante Laeticia et Pascal Balland

C’est la fin des vacances pour Laeticia Hallyday et Pascal Balland. Il va falloir attendre près de un mois pour qu’ils puissent se revoir. Mais la prochaine rencontre aura un lien avec Johnny Hallyday. Explications.

Johnny Hallyday très présent dans la vie de Laeticia et Pascal Balland

Terminé les vacances pour Laeticia Hallyday, elle doit dire au-revoir à son chéri pour quelques semaines. Mais comme ce sera le cas souvent, l’âme de Johnny Hallyday est toujours présente dans la vie de Laeticia. En effet, la femme du taulier a prévu de se rendre à Paris début octobre, mais pas seulement pour les beaux yeux de Pascal Balland, mais également pour se consacrer à un projet qui lui tient à cœur : la promotion du film documentaire consacré au dernier road-trip effectué à moto par le chanteur et sa bande en 2016.

En effet, il devrait sortir en salles pour Noël et montrera un autre visage de la personnalité du rockeur : “Ces images montrent le vrai Johnny : celui qui avait choisi de s’arrêter dans des petits resto, des petits motels. C’est d’ailleurs lui qui avait demandé à ce qu’on filme notre voyage, sans se douter, évidemment, que ce serait notre dernier“, avait notamment déclaré son ami Pierre Billon. Une situation pas facile à gérer pour Pascal Balland, l’ombre de Johnny se fait de plus en plus pesante sur leur relation. Cet été déjà, il avait du mal à “trouver sa place” et avait refusé d’accompagner sa chérie au cimetière de Lorient, où repose Johnny Hallyday.

La fin des vacances pour Laeticia

Pour exprimer sa déception de quitter son endroit favori, Laeticia Hallyday a choisi de publier un message sur Instagram dimanche 6 septembre. En effet, on peut voir la jeune femme posant avec deux hommes, dont un représentant du bar et club Enjoy St Barth : “Merci @enjoystbarth @jimmycouet. Difficile de quitter ce lieu, mais grâce aux réserves d’énergie, de force, de zénitude, de sourires, d’ondes positives, nous sommes portés, avons des ailes ! Vous avez le sens du partage sur cette île et ce don du bonheur nous ont remplis de joie, encore cette année. Merci infiniment à vous tous qui se reconnaîtront #gratitude #endlesssummer“, a-t-elle écrit en légende de sa photo.

De ces semaines à Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday retiendra de nombreux souvenirs merveilleux, notamment les instants avec son chéri Pascal Balland. Les amoureux ont cohabité ensemble, dans un bungalow attenant à la villa Jade, que Johnny Hallyday n’avait jamais occupé :”On va essayer cet été à Saint-Barth’, mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, dans un espace que je n’ai pas occupé avec Johnny“, avait-elle expliqué pour Paris Match il y a quelques semaines.